Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε Κύπρο, να στηριχτεί από όλη την Ευρώπη

«Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Νετανιάχου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - «Όλα έχουν όριο, αυτό είναι το Διεθνές Δίκαιο»

Την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο η οποία θα έπρεπε - όπως ανέφερε - να στηριχτεί εν συνόλω από όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι «αλληλλεγγύη στην Κύπρο δεν σημαίνει και συμμετοχή στον πόλεμο και αυτό θα πρέπει να τονιστεί».

«Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Νετανιάχου», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την απόλυτη και κάθετη - όπως είπε - ταύτιση του πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ακόμη και σε θέματα που η ίδια Ευρώπη έχει καταδικάσει.

«Όλα έχουν και ένα όριο, και αυτό είναι το Διεθνές Δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας μας», πρόσθεσε. 

