Στις 11 το πρωί ξεκινά η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα καθορίσει τις εξελίξεις και, ειδικότερα, εάν το κόμμα θα οδηγηθεί σε εσωκομματικές εκλογές νωρίς το φθινόπωρο στον απόηχο των κλυδωνισμών που προκάλεσε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Τις εργασίες θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του, με τις πληροφορίες να λένε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται αποφασισμένος να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, όλα τα στρατόπεδα ετοιμάζονται για τη μεγάλη σύγκρουση με «πυρετό» ζυμώσεων και διεργασιών, για το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τα ονόματα των υποψηφίων, που θα ανοίξουν σήμερα τα χαρτιά τους.

Τη φιλοσοφία καθαρές λύσεις και επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς χρονοτριβές θα ενσωματώνει ο οδικός χάρτης που θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας κατά πληροφορίες εκλογές για ανάδειξη αρχηγού του κόμματος νωρίς το φθινόπωρο.

Την πρόθεση Ανδρουλάκη να μην παρατείνει την αβεβαιότητα που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη εσωστρέφεια σκιαγραφούν και στελέχη κοντά στον ίδιο.

Την επιτακτική ανάγκη να κλείσει το ζήτημα της πρόωρης εκλογής προέδρου επισημαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφέροντας χαρακτηριστικά «δεν γίνεται να συνεχίζεται μία αντιπαράθεση φθοράς. Πρέπει να πορευτούμε με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση και δυναμική».

Ήδη εξάλλου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει κλειδώσει ως διεκδικητής της ηγεσίας, έχει καλέσει τον κ. Ανδρουλάκη να οδηγήσει το κόμμα σε εσωκομματικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιθέσεις εναντίον του.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι «δέχομαι ακραίες επιθέσεις από την Κυβέρνηση μετά την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Η ραγδαία φθορά της Κυβέρνησης φέρνει τον κ. Μητσοτάκη στη δεινή θέση να παρεμβαίνει ευθέως στις εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Καλώ όλο τον κόσμο της παράταξης να απορρίψει τις απαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις».

Την υποψηφιότητα Δούκα στηρίζει επίσημα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Επέλεξα και επιλέξαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Να ενώσουμε δυνάμεις, να ανοιχτούμε στην κοινωνία με εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση, να νικήσουμε τη ΝΔ. Ο Χάρης Δούκας απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Πάμε μαζί για να το κάνουμε ξανά, για την παράταξη και την αλλαγή στην πατρίδα μας» ανέφερε σε δήλωσή του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τα ζητήματα στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μονοσήμαντα. Εάν υποτεθεί ότι υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε τη μαγική συνταγή για να επιτευχθεί ο στόχος. Μία επιστροφή μίας προοδευτικής πλειοψηφικής κυβερνητικής λύσης απέναντι στη ΝΔ. Η αντίληψη ότι "εγώ μπορώ καλύτερα" από μόνη της είναι ανεπαρκής.

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως και ο Παύλος Γερουλάνος.

