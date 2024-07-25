Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην Κουμουνδούρου οι αναταράξεις είναι συνεχείς και ο δρόμος προς το συνέδριο αναμένεται να είναι ανηφορικός. Οι «87», έχοντας βρει τον βηματισμό τους μετά τις ευρωεκλογές αρχίζουν να θέτουν ένα - ένα τα κρίσιμα ζητήματα που τους απασχολούν στην πορεία προς τη σύγκληση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου. Αυτό έγινε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα. Δυο κρίσιμα ζητήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την εσωκομματική αντιπολίτευση: να μάθουν ποιες είναι οι αλλαγές που ετοιμάζει ο πρόεδρος στο Καταστατικό, αλλά και να μην συμπέσει η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου με τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Το άλλο γεγονός που σημάδεψε την Κουμουνδούρου τις τελευταίες ημέρες ήταν αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την αντίδραση σε επίπεδο ηγεσίας γίνεται σαφές πως είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν την τακτική του «σκωτσέζικου ντους» απέναντι στα πρόσωπα που δεν συμφωνούν με τις επιλογές του προέδρου. Ο Στέφανος Κασσελάκης έβγαλε ένα πολύ ενωτικό πρόσωπο στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ρίχνοντας «νερό και αλάτι» σε ό,τι έχει ειπωθεί. Μέχρι και τα μαύρα ταμεία πήρε πίσω ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό του. Ακολούθησε εντελώς διαφορετικό δρόμο στη συζήτηση που έγινε στην ΚΟΕΣ την Τρίτη. Είναι χαρακτηριστικό πως επέλεξε να συνδεθεί διαδικτυακά και να επιτεθεί στα μέλη της «φρουράς Τσίπρα» με βάση όσα του είχαν μεταφερθεί. Τι έκανε σαφές; Πως δεν θα σηκώσει «μύγα στο σπαθί του» από κανέναν σε σχέση με τις επιλογές που κάνει. Το ίδιο έδειξαν και οι «οχτώ» με την αποχώρησή τους. Κατά πολλούς ήταν ένα «καμπανάκι» για το τι μπορεί να ακολουθήσει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης με τα τηλεφωνήματα που έκανε σε μέλη της ΚΟΕΣ που διαφώνησαν μαζί του έδειξε πως θέλει να δώσει τέλος στο επεισόδιο και την Παρασκευή, στην επαναληπτική συνεδρίαση, να επικρατήσει κλίμα νηνεμίας. Η Βούλα Κεχαγιά μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Η πρόθεση της ηγεσίας αλλά θεωρώ και όλων των στελεχών είναι να οδηγηθούμε όλοι σε ένα ενωτικό συνέδριο. Είναι λογικό μέσα στα κόμματα να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις και διαφωνίες και δεν θέλω να τις κρύψω. Αυτό που κρατάω είναι ότι μολονότι υπήρξαν αυτές οι διαφωνίες και η ένταση όπως την περιγράφετε, ο πρόεδρος επικοινώνησε με στελέχη ώστε να αμβλυνθούν αυτές οι εντυπώσεις». Οι πιο δύσπιστοι υποστηρίζουν ότι με την τακτική του επιχειρεί να κάνει ένα «ξεκαθάρισμα» πριν το συνέδριο απέναντι στη λεγόμενη «φρουρά Τσίπρα» που δείχνει να τον ενοχλεί.

Κομβική θα είναι η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς αρκετοί εκ των «36» περιμένουν στη «γωνία» των πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, αλλά για το γεγονός ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, λίγο μέτα τις ευρωεκλογές, είχε μιλήσει μόνο ο ίδιος.

