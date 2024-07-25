Της Πηνελόπης Γκάλιου

«Το ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε σπιθαμή από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», διαμηνύει η Αθήνα προς την Άγκυρα, η οποία με χρονικό ορόσημο την μαύρη επέτειο των πενήντα χρόνων από την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, «θυμήθηκε» εκ νέου την τακτική των προκλήσεων σε λεκτικό επίπεδο αλλά και επί του πεδίου, χωρίς την ένταση ωστόσο του παρελθόντος.

Πριν καλά καλά αποκλιμακωθεί η μίνι κρίση στο στενό μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, καθώς το ιταλικό ερευνητικό σκάφος ολοκλήρωνε την αποστολή του, ο Τούρκος Πρόεδρος επανερχόταν στην προκλητική ρητορική του, εμμένοντας στη γραμμή των προκλήσεων και σε ομιλία του προς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αναφέρθηκε σε δήθεν τουρκική μειονότητα της Θράκης. «Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι θα σταθούμε στο πλευρό των αδελφών μας στη "δυτική Θράκη" με όλα μας τα μέσα. Επίσης, επωφελούμαστε από τον εξελισσόμενο διάλογο με την Ελλάδα για την προστασία των δικαιωμάτων και του δίκαιου της "τουρκικής μειονότητας" στη "δυτική Θράκη", είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Επανέλαβε δηλαδή για άλλη μία φορά, «θέσεις έωλες και παράλογες, οι οποίες κινούνται εκτός των ορίων του Διεθνούς Δικαίου και είναι ασύμβατες με τις διεθνείς συμφωνίες» σχολίαζε κυβερνητική πηγή. Ενώ διπλωματικές πηγές έβαζαν φρένο στον τουρκικό παραλογισμό τονίζοντας πως «Τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη χαίρουν ισονομίας και ισοπολιτείας. Ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών δεν τίθενται ούτε θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση».

Η νέα έξαρση της τουρκικής ρητορικής και των σκηνικών έντασης που επιχειρεί να αναβιώσει η Άγκυρα, αποδίδονται από την Αθήνα σε σειρά παραγόντων που η τουρκική ηγεσία επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο, χωρίς καμία νομική βάση επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει το προφίλ του «ισχυρού παράγοντα» στην ευρύτερη περιοχή.

Τόσο με βάση της παρουσία του και τους ισχυρισμούς του Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα κατά τη φιέστα που διοργάνωσε εκεί, όσο και με το σκηνικό έντασης που έστησε ανοιχτά της Κάσου με τα τουρκικά πλοία, αλλά και με τις νέες χθεσινές ρητορικές προκλήσεις, η Τουρκία εκτιμάται πως επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την πολιτική «σύγχυση» που επικρατεί στις ΗΠΑ. Λόγω της αμερικανικής προεκλογικής περιόδου και των ανατροπών που υπήρξαν στη διεκδίκηση της προεδρίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι προς ώρας είναι «ελεύθερο το πεδίο» ώστε να προχωρήσει σε λεονταρισμούς για τους οποίους δεν θα αντιδράσει κανείς εύκολα και άμεσα, όπως οι κινήσεις της στα στενά Κάσου Καρπάθου, και η προσπάθεια να επαναφέρει στο προσκήνιο το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Προσπάθειες ωστόσο που πέφτουν στο κενό, λαμβάνοντας την πάγια και ξεκάθαρη απάντηση της Ελλάδας πως «δεν διαπραγματευόμαστε και δεν συζητάμε κυριαρχικά δικαιώματα».

Κυβερνητικές πηγές, ξεκαθάριζαν επίσης, πως το γεγονός ότι η Ελλάδα επιμένει και διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου, δεν σημαίνει επ’ ουδενί υποχώρηση. Εξάλλου, εκτιμάται πως αν δεν υπήρχαν οι δίαυλοι επικοινωνίας για επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών, δύσκολα θα επέρχονταν και η χθεσινή αποκλιμάκωση αλλά και η νηνεμία που εδώ και πολύ καιρό, μέχρι πρόσφατα, χαρακτήριζε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε τίποτα δεν προσέγγιζαν το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Την αξία των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας επιβεβαίωσε άλλωστε και η έκβαση της μίνι κρίσης στα ανοιχτά της Κάσου για την οποία χρειάστηκε να προηγηθεί έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και υψηλού επιπέδου επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα για την αποφυγή της κλιμάκωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.