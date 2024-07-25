«Η Μιλένα Αποστολάκη είναι μια εξαιρετική βουλευτίνα, έχουμε συνεργαστεί άψογα και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν υποψήφια συνεισέφερε σε αυτόν τον διάλογο», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, μετά την ανακοίνωση της «πράσινης» βουλευτού να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Χαριλάου Τρικούπη.

Επέμεινε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της κ. Αποστολάκη, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ και να δοθεί το βάρος σε ζητήματα που «πνίγουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια».

«Η σύγκριση με τη Γερμανία στο κομμάτι των τιμών είναι ατυχής, διότι εκεί υπάρχουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Στην Ελλάδα έχουμε περάσει μια 10ετή κρίση που τα εισοδήματα των πολιτών έχουν συμπιεστεί στον απόλυτο βαθμό», σχολίασε στη συνέχεια ο κ. Χρηστίδης με αφορμή έκθεση του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία οι τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» είναι χαμηλότερες από το αντίστοιχο γερμανικό.

«Ένας στους δυο Έλληνες δεν μπορεί να κάνει διακοπές και ο υπερτουρισμός είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Αρκούν οι εικόνες που είδαμε στη Σαντορίνη με 17.000 τουρίστες να φτάνουν μαζικά στο νησί και να πρέπει οι πολίτες να κλειστούν στα σπίτια τους», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.