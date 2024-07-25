Τσιάρας στον ΣΚΑΪ: 100,3: Η πανώλη στη Θεσσαλία δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση σε ανθρώπους

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε φιλοξενήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την έξαρση των κρουσμάτων πανώλης σε αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα, περίπου πριν 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα και περίπου πριν 1 εβδομάδα στη Λάρισα», όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας πως θα φανεί από την επιδημιολογική αναζήτηση της κίνησης των ζώων αν είναι ίδια τα χαρακτηριστικά τους. «Από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε την ευρωπαϊκή οδηγία, με ένα πρωτόκολλο που μας δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απομονώσουμε τον ιό και να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ασφάλειας για όλο το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής».

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε ότι η πανώλη των μηρυκαστικών είναι μια νόσος που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άνθρωπο, καθώς προσβάλλει μόνο τα αιγοπρόβατα.

«Το κρέας είναι βρώσιμο κανονικά, το ερώτημα είναι όμως γιατί τα σφάζουμε τα ζώα αυτά αφού δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης της νόσου είναι μέχρι να οδηγηθούν τα πρόβατα στο σφαγείο, άρα πρέπει να αποφεύγεται αυτό για να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος. Ειδικά στην περιοχή της Ελασσόνας είναι η καρδιά της παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων και της φέτας για την πατρίδα μας. Αυτήν τη στιγμή γίνονται αλλεπάλληλοι έλεγχοι από πάρα πολλά κλιμάκια με κτηνιάτρους.

Ερωτηθείς για τον τρόπο εισαγωγής των μολυσμένων αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε πως το ζωικό κεφάλαιο από την κακοκαιρία Daniel και μετά έχει υποστεί τεράστια ζημιά σε όλη τη Θεσσαλία, επομένως «είναι λογικό να γινόταν αναζήτηση προβάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, κατά βάση από τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Αλβανία μέσα από προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχουν».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επειδή πρόκειται για RNA ιό, η μετάδοση γίνεται εντός 72 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι αν παρέλθει το διάστημα αυτό, δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα μετάδοσης. «Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος μεταφοράς του ιού μέχρι το σφαγείο, όπως είπαμε προηγουμένως, για αυτό και έχουμε θεσπίσει ειδικές ζώνες απομόνωσης των αιγοπροβάτων».

Πηγή: skai.gr

