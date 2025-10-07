Τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το προηγούμενο πρόσφατο παράδειγμα μικρής θητείας ήταν της Βρετανίδας Λιζ Τρας, η οποία άντεξε μόλις 44 ημέρες στον πρωθυπουργικό θώκο, από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2022.

Στη Γαλλία το στέμμα ανήκει δικαιωματικά στον Δούκα Καζιμίρ Λουί Βικτουρνιέν ντε Ρος σουάρ ντε Μορτεμάρ, ο οποίος υπηρέτησε λιγότερο από μία ημέρα, το μακρινό 1830.

Το παγκόσμιο ρεκόρ ωστόσο, κατέχει ο Μεξικανός Πέδρο Λασκουρέν, γνωστός στην ιστορία για τα 45 λεπτά της θητείας του, ο πιο σύντομος σε διάρκεια πρόεδρος παγκοσμίως.

Η θητεία του ως πρόεδρος του Μεξικού κράτησε για λιγότερο από μία ώρα στις 19 Φεβρουαρίου 1913.

Στις ΗΠΑ, η θητεία του Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον κράτησε μόλις ένα μήνα. Διετέλεσε πρόεδρος από τις 4 Μαρτίου 1841 έως το θάνατό του στις 4 Απριλίου 1841 από πνευμονία.

«Πανελλήνιος πρωταθλητής»

Στην Ελλάδα, τον τίτλο του πρωθυπουργού με τη μικρότερη θητεία κατέχει ο Αναστάσιος Χαραλάμπης, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από τις 16 έως τις 17 Μαρτίου 1922.

Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, η ταχεία παραίτηση της κυβέρνησης Χαραλάμπη οφείλεται σε στιχομυθία μεταξύ του ίδιου και του φρουράρχου της Βουλής.

Τέσσερις μόλις ημέρες διήρκησε η θητεία του Αλέξανδρου Οθωναίου, συγκεκριμένα από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου του 1933.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από τις 3 Απριλίου έως τις 21 Απριλίου του 1967.

Ο ίδιος είχε διατελέσει πρωθυπουργός για μόλις 21 ημέρες και το 1945, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 22 του ίδιου μήνα. Δύο θητείες μικρότερες του ενός μήνα.

