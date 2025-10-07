Τα «αγκάθια» που παγώνουν το έργο του καλωδίου

Της Δώρας Αντωνίου

Να διαχωρίσουν το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου από τη μεγάλη εικόνα των ελληνο - κυπριακών σχέσεων έσπευσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία. Καθώς κατέστη πλέον σαφές ότι τα «αγκάθια» γύρω από το καλώδιο είναι υπαρκτά και δεν είναι άμεσα ορατό πότε και με ποιο τρόπο θα ξεπεραστούν, το τελευταίο που επιθυμούν οι δύο πλευρές είναι οι διαφορές για το συγκεκριμένο πρότζεκτ να «δηλητηριάσουν» συνολικά το κλίμα.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έσπευσε να δηλώσει ότι «Οι σχέσεις της κυπριακής κυβέρνησης με την ελληνική κυβέρνηση είναι ισχυρότερες από ποτέ», ενώ από την Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «Οι σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου ήταν και παραμένουν ισχυρές και δεν πρόκειται να διαταραχθούν ανεξαρτήτως της πορείας υλοποίησης ενός έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης».

Πάντως, χθες, με τον πλέον επίσημο τρόπο από την πλευρά της Αθήνας ξεκαθάρισε το τοπίο, όσον αφορά τα σημεία στα οποία υπάρχουν διαφορές. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου καταρχάς επισήμανε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και βρίσκονται υπεράνω από οποιοδήποτε έργο και ακολούθως έσπευσε να καλύψει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ και να απαντήσει στην αντίδραση της Λευκωσίας ότι δεν εκβιάζεται. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, «το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει». Και ακολούθως έθεσε το πλαίσιο του προβλήματος. Όπως είπε, το έργο έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατ. ευρώ, που έχει πληρώσει εξ ολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι από την κυπριακή πλευρά εκπέμπονται διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα, με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ακόμα και μετά από την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, να αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έβαλε και μία ακόμη διάσταση: «Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Εξ αυτού του λόγου είναι πρωτίστως μείζον και σημαντικό για την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν έχει κάποια πρόσθετη ενεργειακή αξία. Έχει όμως μία μεγάλη γεωπολιτική για τον Ελληνισμό συνολικά» δήλωσε. Η αναφορά στη μεγάλη γεωπολιτική αξία του έργου αφορά, βεβαίως, το αποτύπωμα που έχει, όσον αφορά τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στην οποία έχει αντιδράσει η Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε από την πλευρά του αυτό που μετά από τη σύσκεψη της Κυριακής στο Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να διαμηνύσει η Αθήνα. Ότι επί της ουσίας το έργο «παγώνει» όσο υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες. «Έως ότου στην πραγματικότητα αρθούν οι εκκρεμότητες και υπάρξει μια ενιαία στάση για δέσμευση, θα παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.