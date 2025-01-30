Του Γιάννη Ανυφαντή

«Πονοκέφαλο» στο Κίνημα Δημοκρατίας φαίνεται πως προκαλεί η πρόσφατη μεταγραφή του Μιχάλη Χουρδάκη, καταλαμβάνοντας τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, καθώς η Κυριακή Μάλαμα διαχώρισε τη στάση της απέναντι σε δηλώσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Με ανακοίνωσή της η βουλευτής Χαλκιδικής, η οποία από την αρχή στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, διαφώνησε ανοιχτά με τον Μιχάλη Χουρδάκη, που σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Βεργίνας, δήλωσε ότι μελετά την πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου για ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Εγώ μέσα στα όργανα του Κινήματος Δημοκρατίας θα προτείνω την αλλαγή ή το να υποστηρίξουμε τη βελτίωση κατά το δυνατό αυτής της συμφωνίας» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.

«Πρώτον: η Συμφωνία των Πρεσπών είναι παρακαταθήκη για τη χώρα και τη Βόρεια Ελλάδα. Δεύτερον: Δεν επιθυμώ καμία σχέση με το κόμμα Βελόπουλου ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται μαζί του» αναφέρει η ανεξάρτητη βουλευτής.

Πηγές πάντως από το Κίνημα Δημοκρατίας τονίζουν ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης εκφράζει την προσωπική του γνώμη και πως το δήλωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε.

