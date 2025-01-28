Το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη  

Το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή και καθηγητή ΑΠΘ Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Καθηγητής Χουρδάκης είναι βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο του 2023 και έχει ψηφιστεί ως εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Στη σύντομη κοινοβουλευτική του θητεία έχει παράγει σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο, με σχεδόν 100 ατομικές ερωτήσεις, 25 επίκαιρες ερωτήσεις, 15 ΑΚΕ, ενώ είναι ο μοναδικός βουλευτής σε αυτή τη θητεία που έχει ατομικά καταθέσει επίκαιρη επερώτηση και προτάσεις νόμου/τροπολογίες.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (MSc Δημόσιας Υγείας).

Επίσης, έχει εργαστεί ως Επιμελητής στο Division of Metabolic and Nutritional Medicine του Dr. von Hauner Children’s Hospital στη Μόναχο και είναι Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Έχει τιμηθεί με περισσότερα από 30 βραβεία αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας για το πολυσχιδές έργο του, κάτι που τον καθιστά τον πλέον βραβευμένο.

Στο πλαίσιο της ιατρικής του δραστηριότητας, ο Καθηγητής Χουρδάκης έχει συμβάλει στην ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας” και συνδιευθύνει το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας "WHO Collaborating Center for Quality of Life and Wellbeing".

«Η ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας θα ενισχύσει τις πολιτικές μας θέσεις και θα συμβάλλει στην προώθηση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας στη διοίκηση», τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων του Εκπροσώπου Τύπου, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης θα ενδυναμώσει τη φωνή του Κινήματος, προβάλλοντας τις θέσεις μας με σαφήνεια και αποφασιστικότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να σχεδιάσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.