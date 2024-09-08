Πρότασης μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη

Έκλεισαν στη 1 το μεσημέρι οι κάλπες για τη μυστική ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επί της πρότασης μομφής κατά του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη, που κατέθεσαν χθες με τους «87» 100 μέλη του οργάνου.

Αμέσως μετά άρχισαν τα τηλεφωνήματα σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που δεν μπορούσαν να παραβρεθούν και θα ψηφίσουν τηλεφωνικά.

επί συνόλου 295 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, 210 μέλη ψήφισαν δια ζώσης, έγιναν 85 τηλεφωνήματα, ψήφισαν 64 τηλεφωνικά και υπήρξαν 21 αποχές.

Πριν λίγο ξεκίνησε η καταμέτρηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναμένεται αργότερα.

Αν η πρόταση περάσει, ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρει απέναντί του τον Παύλο Πολάκη στην προεδρική κούρσα, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του αλλά δεν κατέθεσε πρόταση μομφής.

Στην αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου που διεξάγονται οι διαδικασίες της διήμερης Κεντρικής Επιτροπής, η ψηφορία ξεκίνησε στις 10 το πρωί, με τρεις κάλπες, όπου ψήφισαν αλφαβητικά τα μέλη.

Στις 11 το πρωί ψήφισε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση μομφής των 87.

Με πόσες ψήφους «περνάει»

Για να εγκριθεί η πρόταση μομφής απαιτούνται το 50% συν μία ψήφος του συνολικού αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή πρέπει να την υπερψηφίσουν 148 από τα 295 μέλη του οργάνου.

Η επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου, στην Κουμουνδούρου επικρατεί η τέλεια «πολιτική καταιγίδα». Το «ξεκαθάρισμα» στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Νίκη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης σημαίνει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο όπου το αποκλειστικό του αντικείμενο θα είναι η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Με επικράτηση της ηγεσίας ο Στέφανος Κασσελάκης θα οδηγήσει το κόμμα στο καταστατικό συνέδριο, στις 4-6 Οκτωβρίου, προκειμένου να επιφέρει σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνει και το όνομα.

Πηγή: skai.gr

