Του Αντώνη Αντζολέτου

Τον «μαγικό» αριθμό 148 επί του συνόλου των 295 μελών της Κεντρικής Επιτροπής ψάχνουν σήμερα, τόσο η ηγεσία όσο και η ένωση των πρώην «87» με τον Παύλο Πολάκη.

Η πρώτη νίκη χθες καταγράφηκε με την εσωκομματική αντιπολίτευση να κερδίζει την ψηφοφορία για να στηθεί κάλπη. Είναι φυσιολογικό τα στελέχη της να πιστεύουν πως θα απελευθερωθούν πιο εύκολα δυνάμεις μέσα στο κόμμα αν δεν χρειαστεί να φανερώσουν με ποια πλευρά είναι.

Οι χθεσινοί «νικητές» υποστηρίζουν πως απουσίαζε αρκετός δικός τους κόσμος όπως οι συνδικαλιστές που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική πολιτική. 122 μέλη της Κ.Ε τάχθηκαν υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας, ενώ μόλις 90 μέλη ψήφισαν υπέρ της ανοικτής. Όπως είναι φυσικό τα «παζάρια» ήταν ολονύχτια.

Για να τελειώσει το χθεσινό «πρώτο ημίχρονο» καταγράφηκαν πολλά επεισόδια. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί η τέλεια «πολιτική καταιγίδα» και το κλίμα ήταν συγκρουσιακό από το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Η διαδικασία τράβηξε πολύ και όλα οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χωρισμένος στα δυο. Από τη στιγμή που η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε πως «λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται, αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται» είναι σαφές πως το «γυαλί έχει ραγίσει». Πρόκειται για δυο διαφορετικοί κόσμους που δεν χωρούν μαζί πλέον στην Κουμουνδούρου. Είναι αναπόφευκτο πολύ σύντομα να συγκρουστούν όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη είναι κομβικό πως έχει χάσει πλέον τον βασικό του σύμμαχο. Τον Παύλο Πολάκη που τον οδήγησε στην περσινή μάχη. Η επόμενη ημέρα έτσι και αλλιώς θα είναι δύσκολη χωρίς τον χανιώτη βουλευτή παρά τη δέσμευσή του πως θα μείνει στο κόμμα. Αν η πρόταση μομφής περάσει ο Στέφανος Κασσελάκης θα τον βρει απέναντί του και στην προεδρική κούρσα. Τώρα στην ηγεσία έχουν να σκεφτούν μόνο τη σημερινή ψηφοφορία. Πόσους τηλεφωνικούς σταυρούς μπορούν να μαζέψουν και με ποιον τρόπο το 90 μπορεί να γίνει 148. Μιλώντας ο Στέφανος Κασσελάκης για «φράξιες», για «βαρωνίες» για «παραμάγαζα» και αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα έδειξε πως δεν φοβάται να φτάσει τα πράγματα στα άκρα, αλλά και πως επιθυμεί να τραβήξει οριστικά μια «κόκκινη γραμμή» με το παρελθόν. Πολλοί εκτίμησαν πως επιχειρεί να εξωθήσει με την επικράτησή του σε έξοδο πολλά στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το ξεκαθάρισμα στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Νίκη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης σημαίνει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο όπου το αποκλειστικό του αντικείμενο θα είναι η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. Με επικράτηση της ηγεσίας ο Στέφανος Κασσελάκης θα οδηγήσει το κόμμα στο καταστατικό συνέδριο, στις 4-6 Οκτωβρίου, προκειμένου να επιφέρει σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνει και το όνομα.

