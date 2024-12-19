Διψήφια καταγράφεται η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί το προβάδισμα και να αυξάνει τα ποσοστά του κατά μία ποσοστιαία μονάδα στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Ειδικότερα, η ΝΔ προηγείται με 11,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου καταγράφοντας ποσοστό 29,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 17,4%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,1%, στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,7%, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,4%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, το κόμμα Κασσελάκη Κίνημα Δημοκρατίας με 4,1% και η ΝΙΚΗ με 3%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,2%, το ΠΑΣΟΚ 14,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση συγκεντρώνει 6,2%.

ΚΚΕ: 7,5%

Σπαρτιάτες: 0,5%

Ελληνική Λύση: 7,2%

ΝΙΚΗ: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,3%

Φωνή Λογικής: 4,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,4%

Λοιπά: 2,2%

Στο ερώτημα ποιον θεωρούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα καταλληλότερο πρωθυπουργό μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31% των προτιμήσεων, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, στην τρίτη θέση βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, έπεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4, ενώ Στέφανος Κασσελάκης και Σωκράτης Φάμελλος συγκεντρώνουν και οι δύο 3%.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 59% το αποτιμούν «αρνητικά» και το 31% θετικά.

Σχεδόν στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και η αξιολόγηση του πρωθυπουργού με το 57% να απαντά ότι έχει αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του και το 35% θετική.

Πηγή: skai.gr

