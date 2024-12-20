Με τον «πονοκέφαλο» του Προέδρου της Δημοκρατίας μπαίνει το 2025

Του Αντώνη Αντζόλετου

Η συνταγματική αναθεώρηση δεν συνδέει πλέον την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη διάλυση της Βουλής. Κατά γενική ομολογία ήταν μια σωστή ρύθμιση στην κατεύθυνση της μη εργαλειοποίησης της εκλογής του ανώτατου πολιτειακού θεσμού. Αυτό το γεγονός, πάντως καθόλου δεν απομειώνει την πολιτική σημασία που σηματοδοτεί η συγκεκριμένη εκλογή.

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα προκαλέσει αντιδράσεις σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία θα αξιολογήσουν τόσο εκείνον ή εκείνη που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός όσο και τη στάση των κομμάτων.

Οι ημέρες περνούν και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, ειδικά η πλειοψηφία, θα πρέπει από τη νέα χρονιά να ανοίξει τα χαρτιά της για το πρόσωπο που θα προτείνει για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Είναι φυσιολογικό τα σενάρια να φουντώνουν. Συζητήσεις προκάλεσε για παράδειγμα η συνάντηση που είχε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Νίκο Κοτζιά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διευκρινίζει χθες στην Πολιτική Γραμματεία πως το τετ α τετ δεν είχε «προεδρικό άρωμα».

Εξαιτίας της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, των χαμηλών ποσοστών που καταγράφονται μετά τις ευρωεκλογές και της «ανακατωσούρας» που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας αποκτά πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί την εκτίμηση της αντιπολίτευσης ότι ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτιμήσει να επιλέξει ένα πρόσωπο με δεξιό πρόσημο για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Με αυτό τον τρόπο θα κατευνάσει τα πνεύματα βουλευτών που δεν είδαν με «καλό μάτι» τη κίνηση της διαγραφής ή την όποια προσπάθεια στροφής προς το κέντρο. Ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε την κουβέντα προτείνοντας για τη θέση τον Κώστα Καραμανλή ο οποίος έκανε γνωστό πως δεν επιθυμεί να περάσει την πόρτα της Ηρώδου Αττικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σίγουρο πως επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι θα έχει «ήρεμα νερά» μέσα στην Κ.Ο. μιας και απομένει ακόμα ένα μεγάλο διάστημα δυόμισι ετών μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το καλό κλίμα διαπιστώθηκε από τη συνάντηση που είχε με τους μη κυβερνητικούς βουλευτές την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρόσωπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει κατευναστικά είναι ο Νίκος Δένδιας. Με δεδομένες, ωστόσο τις πολλαπλές αρνητικές απαντήσεις που έχει δώσει δεν πρέπει πλέον να υπολογίζεται. Πολλοί θεωρούν, άλλωστε πως είναι από τα στελέχη που θα έχει λόγο στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, όποτε αυτή έρθει. Ένα άλλο πρόσωπο που θα έβλεπαν θετικά οι βουλευτές της γαλάζιας παράταξης είναι ο Κώστα Τασούλας. Έχει εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία για την προεδρία της Βουλής τρεις φορές και κατά πολλούς συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συμβαδίζουν με το χαρακτηριστικά ενός προέδρου της Δημοκρατίας.

Αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει τελικά να αιφνιδιάσει και να προκαλέσει συζητήσεις - εκτός από την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Κατερίνας Σακελλαροπούλου - θα μπορούσε να επιλέξει πολιτικό ή άλλο πρόσωπο από το χώρο της κεντροαριστεράς.

Τηρώντας παράλληλα την παράδοση που ισχύει από το 1995 να προτείνεται υποψήφιος από τον αντιπολιτευόμενο πολιτικό χώρο. Θα εξασφάλιζε μια τέτοια κίνηση τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ; Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο αρκετοί υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι μια κοινή πρόταση. Οι πληροφορίες, άλλωστε αναφέρουν πως ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με το πολιτικό βάρος που έχει δεν θα επιθυμούσε να αποτελέσει μέρος κάποιου πολιτικού «παιχνιδιού» και για αυτό το λόγο από τη Χαριλάου Τρικούπη θα προταθεί μόνο αν είναι σίγουρη η εκλογή. Κάποιοι στο «πράσινο στρατόπεδο» φοβούνται πως μια τέτοια κίνηση ενδεχομένως να εμπεριέχει και τη λογική του «εγκλωβισμού» του ΠΑΣΟΚ σε μια μελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η κριτική που θα δεχτεί από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα θα είναι μεγάλη. Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο - και μάλιστα πολιτικό - από την κεντροαριστερά θα προκαλούσε δυσφορία σε ομάδα βουλευτών δεν μπορεί να μην υπολογιστεί στη δύσκολη «εξίσωση» που έχει να λύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά την υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμμου, που έβαλε στο τραπέζι η Νέα Αριστερά, αυτή γρήγορα αποσύρθηκε κόβοντας τις «γέφυρες» με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δόθηκε η ευκαιρία να επουλωθεί το «ρήγμα» που επήλθε μεταξύ των πρώην συντρόφων μετά την υπερψήφιση των αμυντικών δαπανών του προϋπολογισμού από το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου. Ο χρόνος θα δείξει…



Πηγή: skai.gr

