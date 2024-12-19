Κατόπιν δικής μου πρότασης θα υπάρξει και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής η οποία θα λάβει χώρα στις 3 Φεβρουαρίου με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο την ευρωπαϊκή άμυνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε αργά το βράδυ στις Βρυξέλλες μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξέπεμψε το μήνυμα ότι είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων πλευρών η εμπέδωση σταθερότητας στη Συρία μετά την κατάρρευση του στυγνού, όπως το χαρακτήρισε, καθεστώτος 'Ασαντ.

Ερωτηθείς σχετικώς ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε σημαντικό το ρόλο, που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα στην επόμενη ημέρα της Συρίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα παίζει εκ των πραγμάτων το ρόλο του πνευματικού προστάτη των Ελληνορθοδόξων, των οποίων η ασφάλεια είναι πρώτιστο μέλημα για την Αθήνα. Απαντώντας για την ανάμιξη της Τουρκίας στη Συρία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο της Τουρκίας και τις μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στη Συρία. «Όλοι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται για την διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους εταίρους για τους κινδύνους, που θα μπορούσαν να προκύψουν για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής από τυχόν απόπειρα της Τουρκίας να οριοθετήσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με το νέο καθεστώς στη Συρία επαναλαμβάνοντας με σαφήνεια ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο.

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για οικειοθελείς επιστροφές προς τη Συρία τονίζοντας πάντως την ανάγκη να διασφαλισθεί πως όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα θα έχουν καλυμμένες τις βασικές τους ανάγκες.

Σε ερώτηση για την Ουκρανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαίωσε τη βούλησή της για την πολυεπίπεδη στήριξη της Ουκρανίας, προκειμένου να μη βρεθεί το Κίεβο σε θέση αδυναμίας, όταν εκκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ό,τι αφορά την πάγια ελληνική θέση για αύξηση των πόρων στην κατεύθυνση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ο πρωθυπουργός αφού γνωστοποίησε πως με ελληνική πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί αρχές Φεβρουαρίου άτυπη Σύνοδος Κορυφής επί Βελγικού εδάφους με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την ευρωπαϊκή άμυνα έκανε λόγο για την ανάγκη γεωπολιτικής και αμυντικής αφύπνισης της ηπείρου μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά και να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο. «Θα είναι και ένα μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας περί μακεδονικού λαού, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι επεσήμανε στον κ. Μίτσκοσκι ότι η συμφωνία θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή όπως και η χρήση της ονομασίας erga omnes.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

Για Ουκρανία και πόσο μακριά είναι έτοιμη να φτάσει η ΕΕ

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σταθερή. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Ουκρανία όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και οικονομικά, διότι θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί μία ενδεχόμενη ειρήνη με την Ρωσία με τους δικούς της όρους και στον χρόνο που θα επιλέξει όχι όμως σε συνθήκες αδυναμίας. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η πολιτική του Αμερικανού προέδρου. Από κει και πέρα αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι τα συμπεράσματά του ευρωπαϊκού συμβουλίου αποτυπώνουν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα δεν έχει αλλάξει.

Για Συρία και την εμπλοκή της Τουρκίας

Εκφράσαμε την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι ένα στυγνό καθεστώς το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες μετά μάθαμε το επίπεδο και την ένταση της βίας το οποίο χρησιμοποιούσε για να καταπνίξει ουσιαστικά το συριακό λαό. Το γεγονός ότι το καθεστώς κατέρρευσε είναι επί της αρχής μια θετική εξέλιξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει και την Τουρκία είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και η δυνατότητα να προκύψει ένα καινούργιο καθεστώς με δημοκρατική νομιμοποίηση, το οποίο πρώτα και πάνω απ’ όλα θα σέβεται τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Γνωρίζετε καλά ότι βρέθηκα στον Λίβανο πριν από λίγες μέρες, συναντήθηκα με τον πατριάρχη της Αντιόχειας. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει ως ο πνευματικός προστάτης του και για το πατριαρχείο Αντιοχείας και κατά προέκταση όλων των ελληνορθόδοξων που κατοικούν και στη Συρία και στον Λίβανο.

Το πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς η ασφάλεια τους και να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με καινούργιες προσφυγικές ροές ως αποτέλεσμα των ανθρώπων που αισθάνονται ότι δεν είναι ασφαλείς με την καινούργια κατάσταση. Και βέβαια θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη συνολικά αλλά και η Ελλάδα έχει ένα λόγο να πιέζει για σταθερότητα στη Συρία γιατί αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν να επιστρέφουν πρόσφυγες από την Ευρώπη σε συνθήκες ασφάλειας. Προφανώς δεν είμαστε ακόμα εκεί και είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Όπως είναι και πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και για το ρόλο της Τουρκίας στη Συρία και ποιες μπορεί να είναι οι μελλοντικές προεκτάσεις της τουρκικής ανάμειξης σε μία χώρα με την οποία θυμίζω έχει σύνορα.

Αν έθεσαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη το θέμα συμφωνίας Συρίας – Τουρκίας για ΑΟΖ

Όχι μόνο κατά την άποψή της Ελλάδας αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο κι άκαιρο. Προφανώς και εγώ και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώσαμε τους ομολόγους μας για αυτές τις συζητήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα μπορούσε να καθοριστεί κάποιο είδους αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας η οποία να παραγνωρίζει τα αναμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Άρα υπήρξε μία ενημέρωση για κάτι για το οποίο αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο, απλά μέχρι σήμερα κινείται στον κύκλο των δημοσιογραφικών πληροφοριών. Για το ζήτημα των επιστροφών, πιστεύω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε, είναι αν υπάρχει διάθεση για εθελοντικές επιστροφές. Ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε εκείνες τις δομές και κυρίως τις δομές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι οποίοι θα γυρίσουν θα έχουν τουλάχιστον καλυμμένες τις βασικές τους ανάγκες. Και βέβαια όπως γνωρίζετε η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις διαδικασίες επίδοσης αποφάσεων ασύλου σε Σύρος που βρίσκονται στην πατρίδα μας για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί κατά κανόνα αυτές οι αποφάσεις είχανε μια βασική δικαιολογία, ότι ο αιτών άσυλο ζητούσε προστασία επειδή κινδύνευε από το καθεστώς Άσαντ το οποίο δεν υπάρχει πια. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προφανώς δεν έχει μετατραπεί η Συρία από τη μια στιγμή στην άλλη σε ασφαλή χώρα. Θα ήταν αφελές να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο από την άλλη όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει και γι’ αυτό και επαναλαμβάνω ότι η σταθεροποίηση της Συρίας δεν έχει ενδιαφέρον μόνο για την προστασία του ελληνορθόδοξου στοιχείου στη χώρα το οποίο είναι πολύ σημαντικό έχει και πολύ μεγάλη σημασία και για όλη την Ευρώπη γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δρομολογηθεί μία επιστροφή ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τη Συρία επειδή ακριβώς αισθάνθηκαν ότι καταδιώκονταν από ένα καθεστώς το οποίο δεν υπάρχει πια.



Για Βόρεια Μακεδονία

Μπροστά μου, εννοώ στη συνάντηση που είχαμε χθες στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε μαζί στο πλαίσιο της συνάντησης προετοιμασίας του ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος χρησιμοποίησε την επίσημη και μόνη ονομασία της χώρας που είναι το «Βόρεια Μακεδονία», το οποίο εξάλλου έχει και υποχρέωση να χρησιμοποιεί και erga omnes.

Επανέλαβα και χθες και σήμερα την ανάγκη του απόλυτου σεβασμού στις διεθνείς συμφωνίες. Δεν θα επαναλάβω την άποψή μου για τη συμφωνία των Πρεσπών όμως έχω πει ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να τη σεβαστεί και εξίσου υποχρεωμένη να τη σεβαστεί είναι και η γειτονική χώρα και αυτό προφανώς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να ανοίξει ο ευρωπαϊκός της δρόμος.



Για ευρωπαϊκή Άμυνα

Κατόπιν και δικής μου πρότασης θα υπάρξει και μία έκτακτη σύνοδο κορυφής η οποία θα λάβει χώρα στις 3 Φεβρουαρίου με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο την ευρωπαϊκή άμυνα. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι γνωστές. Έχετε δίκιο όμως όταν λέτε ότι η τεράστια γεωπολιτική ένταση την οποία αντιμετωπίζουμε απαιτεί και μία θα έλεγα γεωπολιτική και αμυντική αφύπνιση της Ηπείρου μας η οποία θα μπορεί να κυμανθεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι απαιτείται και κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων όπως έχω γράψει και έχω εξηγήσει πολλές φορές προκειμένου να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές δράσεις που θα αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό δεν είναι μία δράση ανταγωνιστική προς το ΝΑΤΟ αλλά απόλυτα συμπληρωματική. Και ότι έτσι θα μπορούσαμε να στέλναμε ένα μήνυμα και στις ΗΠΑ, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι και με τον πρόεδρο Τραμπ θα πιέσουν για παραπάνω αμυντικές δαπάνες οπότε λαμβάνουμε κι εμείς σοβαρά τις ευθύνες που στο κάτω κάτω αναλογούν και για την δικιά μας άμυνα.



