Ο Προσωπικός Αριθμός θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή των πολιτών, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοσή του στο myinfo.gov.gr.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο TikTok όπου προσπαθεί να εκδώσει προσωπικό αριθμό και... αυτοτρολάρεται.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο πρωθυπουργός έβγαλε άκρη έστω και με τη δεύτερη προσπάθεια, όπως λέει γελώντας, δείχνοντας ότι όποιος επιμένει… νικάει.

«Πάμε να βγάλουμε τον προσωπικό μας αριθμό» αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός ο οποίος δεν τα καταφέρνει με την πρώτη φορά, αλλά δεν τα παρατάει.

«Πάμε να ξαναδοκιμάσουμε» λέει χαρακτηριστικά και μετά από λίγα λεπτά τα έχει πετύχει τον στόχο του έχοντας αποκτήσει τον δικό του προσωπικό αριθμό.

«Λοιπόν τα καταφέραμε, είναι πολύ απλό όταν δουλεύει το σύστημα. Μπορεί να έχει λίγο κίνηση τις πρώτες ημέρες, οπότε δείξτε λίγο παραπάνω υπομονή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_ Έκδοση προσωπικού αριθμού, εύκολα και γρήγορα! Από σήμερα στο myinfo.gov.gr μπορείτε να βγάλετε τον προσωπικό σας αριθμό. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.