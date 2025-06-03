Δούρου - Μάτι: «Είμαι η ίδια θύμα του χειρότερου είδους συγκάλυψης που είναι η παραπλάνηση»

Στην αθωωτική απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημμελημάτων για την τραγωδία στο Μάτι αναφέρεται σε δήλωσή η της τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

«Είμαι η ίδια θύμα του χειρότερου είδους συγκάλυψης που είναι η παραπλάνηση» τονίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επισημαίνει, «ο στόχος εκείνων που χωρίς αιδώ εκμεταλλεύτηκαν τη μνήμη των νεκρών και τη συντριβή των οικείων τους, είναι πλέον ορατή. Ήθελαν πάση θυσία να απαλείψουν από την συλλογική μνήμη το έργο που επιτελέστηκε επί των ημερών μου στην Περιφέρεια Αττικής. Υπεγράφησαν 1260 έργα για κάθε γωνιά της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 2.7 δις, ευρώ, και η υλοποίηση τους έγινε με πρωτοφανή διαφάνεια».

«Επί επτά χρόνια, αγόγγυστα, χωρίς να κραυγάζω ότι διώκομαι πολιτικά, χωρίς να φωνασκώ ότι κουβαλάω σταυρό μαρτυρίου, υπέμεινα όλη τη δικαστική διαδικασία» τονίζει η Ρένα Δούρου.

Αφήνοντας δε, αιχμές για την τραγωδία των Τεμπών, σημειώνει ότι «πολλοί από αυτούς που κάποτε με έδειχναν με το δάχτυλο ως ένοχη, αντί να μου ζητήσουν συγνώμη, σήμερα που εμπλέκονται οι ίδιοι σε ποινικές υποθέσεις, θα όφειλαν να υποβάλλουν τον εαυτό τους στην προβλεπόμενη διαδικασία, είτε ζητώντας την άρση της ασυλίας τους, είτε υπαγόμενοι στην περί υπουργών ερευνητική αρμοδιότητα της βουλής χωρίς περιστροφές και χωρίς να κρύβονται πίσω από τη βολική κυβερνητική, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, απαξιώνοντας και την πολιτική και τη δικαιοσύνη».

Η δήλωση της Ρένας Δούρου αναλυτικά

«Σε μια τέτοιας κλίμακας τραγωδία, ο ελάχιστος σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και τον πόνο των οικείων τους, δεν επιτρέπει ούτε ψήγμα χαράς. Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει για δικαστική δικαίωση όταν ο κρατικός μηχανισμός δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον χαμό των συνανθρώπων μας. Συναισθάνομαι πλήρως τους συγγενείς των θυμάτων που η οδύνη, η θλίψη και η οργή τους κάνουν να θεωρούν ενόχους τους πάντες και ειδικά τα όσο γίνεται πιο ψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα.

Η σημερινή αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από Πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες και της ομόφωνης, με την σύμφωνη μάλιστα γνώμη του Εισαγγελέα, του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ενώ αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, το πόρισμα της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και ο τεχνικός σύμβουλος των θυμάτων (όπως προκύπτει από τα πρακτικά), με απήλλαξαν πλήρως από κάθε ευθύνη για την τραγωδία στο Μάτι.

Τίποτε όμως από αυτά δεν απέτρεψε δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να επέμβουν απροκάλυπτα στη δικαστική διαδικασία και να προαναγγείλουν έφεση.

Οι Δικαστές του Εφετείου στάθηκαν στο ύψος του λειτουργήματός τους, αψήφησαν τις υπουργικές παραινέσεις και την προσπάθεια κάθε είδους συμψηφισμού.

Να σημειώσω δε, σε ό,τι με αφορά, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε συγκάλυψη αλλά αντιθέτως είμαι η ίδια θύμα του χειρότερου είδους συγκάλυψης που είναι η παραπλάνηση. Με κατέστησαν κατηγορουμένη με ένα ψέμα, ότι δήθεν η Πυροσβεστική έδωσε εντολή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης.

Ο στόχος εκείνων που χωρίς αιδώ εκμεταλλεύτηκαν τη μνήμη των νεκρών και τη συντριβή των οικείων τους, είναι πλέον ορατή. Ήθελαν πάση θυσία να απαλείψουν από την συλλογική μνήμη το έργο που επιτελέστηκε επί των ημερών μου στην Περιφέρεια Αττικής. Υπεγράφησαν 1260 έργα για κάθε γωνιά της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 2.7 δις, ευρώ, και η υλοποίηση τους έγινε με πρωτοφανή διαφάνεια.

Επί επτά χρόνια, αγόγγυστα, χωρίς να κραυγάζω ότι διώκομαι πολιτικά, χωρίς να φωνασκώ ότι κουβαλάω σταυρό μαρτυρίου, υπέμεινα όλη τη δικαστική διαδικασία. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται έστω και ελάχιστα σε μία ποινική υπόθεση, θα πρέπει να επιδιώκουμε μόνοι μας να επιλαμβάνονται της υπόθεσης οι Δικαστές που προβλέπονται από το νόμο και το Σύνταγμα και να μην κρυβόμαστε πίσω από βουλευτικές ασυλίες ή σε περιπτώσεις υπουργών πίσω από παραπλανητικές δηλώσεις για φυσικούς δικαστές, ενώ το Σύνταγμα αλλά προβλέπει. Πολλοί από αυτούς που κάποτε με έδειχναν με το δάχτυλο ως ένοχη, αντί να μου ζητήσουν συγνώμη, σήμερα που εμπλέκονται οι ίδιοι σε ποινικές υποθέσεις, θα όφειλαν να υποβάλλουν τον εαυτό τους στην προβλεπόμενη διαδικασία, είτε ζητώντας την άρση της ασυλίας τους, είτε υπαγόμενοι στην περί υπουργών ερευνητική αρμοδιότητα της βουλής χωρίς περιστροφές και χωρίς να κρύβονται πίσω από τη βολική κυβερνητική, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, απαξιώνοντας και την πολιτική και τη δικαιοσύνη.

Η αγάπη, η συμπαράσταση και η στήριξη όλων εκείνων, των πολλών, που στάθηκαν μαζί με τους νομικούς μου συμπαραστάτες δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν δικαιούται ένα ευχαριστώ αλλά μια υπόσχεση. Την υπόσχεση πως όλα τα χτυπήματα, από όπου κι αν προήλθαν, μου έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσω τον κοινό μας αγώνα για δικαιοσύνη παντού».

