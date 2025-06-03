Του Στέφανου Νικολαΐδη

Από σήμερα, Τρίτη 3 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή myinfo.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), έναν νέο ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης που φιλοδοξεί να απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία των πολλαπλών μητρώων.

Πρόκειται για μια θεσμική τομή που εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Η παρουσίαση της νέας λειτουργικότητας πραγματοποιήθηκε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

Ο Π.Α. λειτουργεί ως μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του κάθε πολίτη για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Αντικαθιστά πρακτικά την ανάγκη ύπαρξης πολλών και διαφορετικών αριθμών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας κ.λπ.) και ενισχύει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ασφάλεια στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο αριθμός αυτός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τα 9 είναι ο ΑΦΜ του πολίτη, ενώ τα υπόλοιπα 3 λειτουργούν ως πρόθεμα και μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας.

Πώς και από πού εκδίδεται

Οι πολίτες με κωδικούς Taxisnet μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα pa.gov.gr, όπου διατίθενται οδηγίες και σύνδεση με την εφαρμογή myinfo.gov.gr, μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η επιβεβαίωση των στοιχείων και η έκδοση του Π.Α. γίνεται ψηφιακά με απλό τρόπο.

Για όσους δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή Taxisnet, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ και τις Προξενικές Αρχές από τις 23 Ιουνίου.

Τι αλλάζει στις ταυτότητες

Ο Π.Α. θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες που εκδίδονται από τις 3 Ιουνίου και μετά. Οι πολίτες που ήδη έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα χωρίς τον Π.Α. δεν υποχρεούνται να την αντικαταστήσουν – παραμένει σε ισχύ. Αν ωστόσο το επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν σε έκδοση νέας ταυτότητας με αναγραφή του Π.Α., μέσω της συνήθους διαδικασίας.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

→ Αν δεν έχω ΑΦΜ, μπορώ να εκδώσω Π.Α.;

Όχι. Ο Π.Α. προϋποθέτει την ύπαρξη ΑΦΜ.

→ Πόσες φορές εκδίδεται;

Άπαξ. Κάθε φυσικό πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό Π.Α. που δεν αλλάζει.

→ Είναι ασφαλής;

Ο Π.Α. δεν είναι εργαλείο παρακολούθησης ή πρόσβασης σε μητρώα, αλλά μέσο ταυτοποίησης, σχεδιασμένο με αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ.

→ Πού μπορώ να δω τον Π.Α. μου;

Ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή myinfo.gov.gr.

→ Μπορώ να εκδώσω Π.Α. για ανήλικα τέκνα;

Ναι, εφόσον έχετε την επιμέλεια. Η διαδικασία γίνεται είτε ψηφιακά (αν υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση) είτε μέσω ΚΕΠ/Προξενείου με δικαιολογητικά.

Γιατί είναι σημαντικός ο Π.Α.;

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί κεντρικό εργαλείο για ένα ενιαίο και λειτουργικό κράτος, μειώνει τις ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών μητρώων, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και προστατεύει την ιδιωτικότητα των πολιτών, απαλλάσσοντάς τους από πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Η μετάβαση σε ένα ενιαίο μοντέλο ταυτοποίησης σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη σχέση πολίτη - Δημοσίου.

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

• Eισέρχονται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

• Μέσω της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

• Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

• Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

• Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στη συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

• Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.».

