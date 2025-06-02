Ο Προσωπικός Αριθμός μπαίνει και επίσημα από αύριο 3 Ιουνίου στη ζωή μας και σταδιακά θα αντικαταστήσει αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ κ.ά.. Μέσα από το myinfo.gov.gr (μπορούν να κατευθυνθούν και μέσω του pa.gov.gr) οι πολίτες θα μπορούν να τον εκδώσουν μόνοι τους και όσοι δεν το κάνουν, θα τους αποδοθεί αυτόματα από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Για την έκδοση του προσωπικού αριθμού, οι πολίτες ακολουθούν τα εξής βήματα:

* Εισέρχονται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr).

* Μέσα της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

* Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

* Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

* Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

* Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

* Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.».

Ο Π.Α. χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται. Από 5 Σεπτεμβρίου ο Π.Α. θα αποδοθεί αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

Επιπλέον, οι πολίτες επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους στην εφαρμογή myinfo.gov.gr, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επιβεβαίωσης ή διόρθωσης στοιχείων και έκδοσης Π.Α. και για τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον αυτά διαθέτουν ΑΦΜ.

Οι κάτοικοι του εξωτερικού, που διαθέτουν κωδικούς TaxisNet, εκδίδουν κανονικά Π.Α. μέσω του myinfo.gov.gr. Όσοι δε διαθέτουν κωδικούς TaxisNet ή δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα πολίτες που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, θα μπορούν να εκδίδουν Π.Α. στα ΚΕΠ, καθώς και στις Προξενικές Αρχές από τις 23 Ιουνίου.

Προσωπικός Αριθμός - Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) και ποιος είναι ο σκοπός του;

Ο Π.Α. είναι ένας μοναδικός αριθμός που πιστοποιεί την ταυτότητα των ατόμων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, διευκολύνοντας την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία. εκδώσουν

- Πότε θα μπορούν οι πολίτες να Π.Α.;

Από την Τρίτη 3 Ιουνίου, οι πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα pa.gov.gr με οδηγίες, και από εκεί θα μεταφέρονται στο myinfo.gov.gr για την έκδοση του Π.Α.

- Μπορεί ένας πολίτης χωρίς ΑΦΜ να εκδώσει Π.Α.;

Όχι. Η έκδοση Π.Α. απαιτεί προηγουμένως την έκδοση ΑΦΜ, την οποία θα πρέπει να αιτηθεί από την ΑΑΔΕ.

- Πρέπει πρώτα να βγάλει ο πολίτης Π.Α. ή ταυτότητα;

Πρώτα πρέπει να εκδώσει Π.Α., και στη συνέχεια νέα ταυτότητα, εφόσον απαιτείται. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας, προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη Π.Α., εστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοσή του.

- Χρειάζεται να αντικατασταθεί η ήδη εκδοθείσα νέα ταυτότητα χωρίς Π.Α.;

Όχι, οι παλιές ταυτότητες χωρίς Π.Α. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους ή τη λήξη τους.

- Αν κάποιος θέλει νέα ταυτότητα με Π.Α., τι πρέπει να κάνει;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση αντικατάστασης, ακολουθώντας τις συνηθισμένες διαδικασίες και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Πώς μπορεί ένας χωρίς ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. ηλικιωμένος) να εκδώσει Π.Α.;

Μέσω ΚΕΠ ή Προξενείων, από τις 23 Ιουνίου, όπου θα εξυπηρετούνται και άτομα χωρίς ψηφιακές γνώσεις.

- Είναι ασφαλής ο Π.Α.;

Ναι. Ο Π.Α. είναι ένας αριθμός ταυτοποίησης και δεν αποτελεί κωδικό πρόσβασης ή πρόσβαση σε μητρώα.

- Τι γίνεται αν διαπιστώσει λάθη στα στοιχεία του ο πολίτης;

Πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο για να διορθώσει τυχόν λανθασμένα στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο ή ημερομηνία γέννησης.

- Μήπως ο Π.Α. αποτελεί εργαλείο συλλογής δεδομένων;

Ο Π.Α. εξυπηρετεί την ενιαία ταυτοποίηση και διευκολύνει την αντιμετώπιση λαθών και διασυνδέσεις μητρώων, με αυστηρή προστασία προσωπικών δεδομένων.

- Πώς διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων;

Μέσω συμμόρφωσης με αυστηρούς κανόνες της ΑΠΔΠΧ και τεχνολογικών μέτρων προστασίας.

- Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων;

Με ελέγχους ταυτοποίησης σε ασφαλείς περιοχές, περιορισμό πωστών δεδομένων και εφαρμογή αρχών σχεδιασμού "από την αρχή" και "από προεπιλογή".

- Μήπως το Π.Α. αποτελεί φακέλωμα;

Ούτε κατά διάνοια. Είναι μια λύση σε χρόνια προβλήματα διαχείρισης δεδομένων, με απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.

- Πόσες φορές χορηγείται ο Π.Α.;

Μόνο μία φορά, και παραμένει σταθερός σε όλη τη ζωή του πολίτη.

- Ποια είναι τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Π.Α.;

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 χαρακτήρες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αριθμοί. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τρία αρχικά αλφαριθμητικά στοιχεία και, στη συνέχεια, τους 9 αριθμούς του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.

- Ποια γράμματα και αριθμοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα αλφαριθμητικά στοιχεία του Π.Α.;

Επιτρέπονται μόνο οι αριθμοί 0-9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, που έχουν ομόγραφα αντίστοιχα στο λατινικό. Το τρίτο στοιχείο είναι ένα «check digit» για την επαλήθευση εγκυρότητας.

- Πώς και πότε εκδίδεται ο Π.Α.;

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, όπου αφού ο πολίτης επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, θα λάβει τον Π.Α. του.

Για τους πρώτους τρεις μήνες, μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία. Από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά, ο Π.Α. αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν ήδη εκδώσει.

- Ποιο είναι το σημερινό μοντέλο ταυτοποίησης πολιτών και ποια προβλήματα παρουσιάζει;

Το τωρινό σύστημα βασίζεται σε αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπου κάθε φορέας ταυτοποιεί τους πολίτες ξεχωριστά. Αυτό δημιουργεί πολλαπλά και διαφορετικά μητρώα, με διαφορές και ασυνέπειες, δυσκολίες στην ενημέρωση και την εξυπηρέτηση.

- Γιατί ήταν αναγκαίος ο Π.Α.;

Ο Π.Α. δημιουργήθηκε για να ενώσει την ψηφιακή ταυτοποίηση σε όλο τον δημόσιο τομέα, να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα, να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων.

- Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη από την ενσωμάτωση του Π.Α. στην ταυτότητα;

Δημιουργεί μια ασφαλή και μονοσήμαντη σύνδεση μεταξύ της φυσικής και ψηφιακής ταυτοποίησης. Βελτιώνει την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο από το Δημόσιο. Διευκολύνει τον πολίτη στη χρήση και την αναφορά του Π.Α.

- Πώς μπορεί ένας πολίτης να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του;

Μόνο μέσω της πλατφόρμας ΕΜΕπ (emep.gov.gr).

- Τι γίνεται αν διαπιστώσει λάθος στα στοιχεία του;

Να επιβεβαιώσει τα σωστά στοιχεία και, εάν διαπιστώσει διαφορά με τα αρχεία του Μητρώου Πολιτών, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του δήμου του για διορθώσεις.

- Πώς ολοκληρώνεται η επιβεβαίωση των στοιχείων;

Ο πολίτης επιλέγει «Υποβολή» της υπεύθυνης δήλωσης, και τα μητρώα ενημερώνονται αυτόματα με τα σωστά στοιχεία.

- Ποιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να εκδώσουν Π.Α. για ανήλικα;

Οι έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου. Αν η επιμέλεια επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά, η διαδικασία γίνεται μέσω myinfo.gov.gr. Διαφορετικά, απαιτείται επίσκεψη σε ΚΕΠ ή Προξενείο με δικαιολογητικά.

- Μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν στοιχεία για άλλα πρόσωπα;

Ναι, για τα ανήλικα ή άτομα υπό δικαστική επιμέλεια ή προστασία.

- Πώς εξυπηρετούνται άτομα υπό δικαστική συμπαράσταση;

Από τα ΚΕΠ, όπου θα προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα υποβάλλουν αίτηση για την επιβεβαίωση ή έκδοση Π.Α.

- Πώς εξυπηρετούνται άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό;

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή myinfo.gov.gr εφόσον διαθέτουν διαπιστευτήρια TAXISnet ή να απευθυνθούν σε Προξενική Αρχή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Τι συμβαίνει αν ένας πολίτης δεν επιβεβαιώσει τα στοιχεία του;

Δεν θα μπορέσει να εκδώσει Π.Α. μέσω της εφαρμογής ή των επίσημων υπηρεσιών, καθώς η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για την έκδοσή του.

- Τι ισχύει για τους πολίτες τρίτων χωρών;

Μπορούν να επιβεβαιώσουν και να εκδώσουν Π.Α. αν διαθέτουν ΑΦΜ. Η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων στα μητρώα θα γίνει διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση, όταν ενσωματωθεί το Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών.

- Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι έκδοσης Π.Α.;

Υπάρχουν τρεις επιλογές: Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, μέσω ΚΕΠ, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω Προξενείου, επίσης με αυτοπρόσωπη παρουσία

- Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. σε ΚΕΠ ή Προξενείο;

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

- Πώς γίνεται η διαδικασία έκδοσης Π.Α.;

Ο πολίτης: Συνδέεται στην πλατφόρμα myinfo.gov.gr, επιβεβαιώνει τα στοιχεία του, επιλέγει «Έκδοση Π.Α.», επιλέγει τρία αρχικά αλφαριθμητικά στοιχεία (ένα από τα οποία γίνεται τυχαία) και δύο ψηφία ή γράμματα (το τρίτο είναι check digit). Το ψηφίο ελέγχου παράγεται αυτόματα

- Τι χρειάζεται για την πρόσβαση στην υπηρεσία myinfo.gov.gr;

Κωδικούς TAXISnet - Εγγραφή και επιβεβαίωση μέσω κινητού στο ΕΜΕπ (SMS/OTP)

- Ποιες λειτουργίες προσφέρει η πλατφόρμα myinfo.gov.gr στους πολίτες;

Την ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση των στοιχείων τους στα μητρώα του Δημοσίου. Τη δυνατότητα επιβεβαίωσης και διόρθωσης προσωπικών δεδομένων. Την έκδοση Π.Α. (με επιλογή δύο από τρία αρχικά στοιχεία). Τη διαχείριση δεδομένων για ανήλικα προστατευόμενα μέλη και άτομα υπό δικαστική επιμέλεια ή προστασία

