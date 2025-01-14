Πρόκληση από Μπαχτσελί: Τα Δωδεκάνησα δεν νοούνται χωρίς την Τουρκία

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι «τα Δωδεκάνησα δεν νοούνται χωρίς την Τουρκία».

Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Μπαχτσελί δήλωσε: «Τα Δωδεκάνησα [τα] σφετερίστηκαν και πάρθηκαν με παιχνίδια του ποδιού. Το να ζήσει η Τουρκία δίχως τα Δωδεκάνησα είναι ένα όνειρο».

Ο Μπαχτσελί, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, επίσης είπε:

«Είναι ανοησία να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα τελειώσουν, εάν τα αγνοήσουμε. Αν έχουν σηκωθεί τα μανίκια για την επίλυση ενός προβλήματος, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα πυροδοτήσει μια αποκαλυπτική λύση συνείδησης. Η Τουρκία είναι ένα πολύ ισχυρό κράτος. Έχει το θάρρος και την ανθεκτικότητα να παίρνει με αποφασιστικότητα απόφαση για κάθε επικεφαλίδα προβλημάτων και να παρεμβαίνει εντός των ιστορικών της συνόρων».

Πρόσθεσε: «Το τι λένε οι τελειωμένοι πολιτικοί εκπρόσωποι δεν έχει καμιά σημασία. Έχουμε εντείνει την οχύρωση απέναντι στα σενάρια του σκοτεινού ιμπεριαλισμού, που συσσωρεύεται γύρω μας».

«Δεν γίνεται να σκεφτούμε τα Δωδεκάνησα δίχως την Τουρκία»

«Ο εξοπλισμός εντός ενός σχεδίου αποτελεί πρόκληση για την Τουρκία και συμπαρασύρει το Αιγαίο σε μια δίνη εντάσεων. Τα Δωδεκάνησα [τα] έχουν σφετεριστεί και παρθεί με παιχνίδια του ποδιού. Το να ζήσει η Τουρκία χωρίς τα Δωδεκάνησα είναι ένα όνειρο. Το να ακολουθείται μια επιθετική πολιτική στην απέναντι όχθη του Αιγαίου δεν έχει να ωφελήσει τίποτα σε καμία χώρα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τη Γαλάζια Πατρίδα. Η Αθήνα να προσέχει τα βήματά της. Τα αποτελέσματα των ενεργειών της Ελλάδας θα είναι βαριά.

Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες ή εχθρότητες μεταξύ κρατών. Ούτε και υπήρξαν μέχρι σήμερα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο στον κόσμο όπου τελειώνει η μια κρίση και αρχίζει η άλλη. Το εσωτερικό μας μέτωπο πρέπει να είναι ισορροπημένο.

Είμαστε σε συνεννόηση για να μην ρίξουμε σκιά στους αιώνες που πέρασαν με τη σύμπραξη του πεπρωμένου. Είναι η ώρα για το τουρκικό έθνος και την Τουρκία».

Εξάλλου, σύμφωνα με το Reuters, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κάλεσε τον φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, να ανακοινώσει ρητά τη διάλυση της ομάδας μετά την επόμενη αναμενόμενη συνάντησή του με το φιλοκουρδικό κόμμα.

Πηγή: skai.gr

