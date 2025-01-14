Τουρκία: Συνέλαβαν δεύτερο δήμαρχο, αντίπαλο του Ερντογάν

Συνελήφθη ο δήμαρχος της πόλης Μπεσίκτας του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Είναι η δεύτερη σύλληψη δημάρχου πόλης που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία.

«Στόχος του Ερντογάν είναι οι δήμοι που έχασε» δήλωσε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ριζά Ακπολάτ, δήμαρχος Μπεσίκτας: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν μας έχουν ανακοινώσει. Οι δικηγόροι μας θα κάνουν τις ανακοινώσεις!»

Οσγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Αυτή είναι μια πολιτική επιχείρηση. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι το πρώτο κόμμα της Τουρκίας και δεν μπορεί να το αποδεχθεί».

Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης: «Οι στόχοι των επιχειρήσεων της Κωνσταντινούπολης είναι ξεκάθαροι και φανεροί και λειτουργούν υπό το βλέμμα του προέδρου της Τουρκίας.

Έχει μόνο ένα στόχο να αποδυναμώσει τους δήμους που ανήκουν στο Ρεπ.Λαϊκό Κόμμα. Σε αυτό δεν εξαιρείται και ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης και βλέπουμε πως ακολουθεί αυτόν τον δρόμο».

Κόπηκε ταξίδι του Ιμάμογλου στη Δαμασκό

Η τουρκική αντιπολίτευση καταγγέλλει άμεση παρέμβαση του Ερντογάν στη Συρία, για να ακυρωθεί προγραμματισμένο ταξίδι του Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου είχε κανονίσει ταξίδι στη Δαμασκό, το οποίο ακυρώθηκε από το νομάρχη της Δαμασκού.

«Ας έρθει πρώτα ο Ερντογάν και μετά θα σας υποδεχθούμε».

Τα τουρκικά μέσα συνεχίζουν να ασχολούνται με τους πυραύλους της Ελλάδας στα νησιά

«Ισραηλινοί πύραυλοι στα νησιά με βεληνεκές 300 χλμ μπορούν να πλήξουν και την Κωνσταντινούπολη» αναφέρει άρθρο στο tgr haber.

«Ισραηλινή κίνηση της Αθήνας στα νησιά του Αιγαίο» αναφέρει το odatv.

