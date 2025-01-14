Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατέθεσε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τις επιπτώσεις στο δημογραφικό.

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: «Οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον πρωτογενή τομέα οδηγούν τους παραγωγούς σε πλήρες αδιέξοδο επιτείνοντας την ερήμωση της υπαίθρου».

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η αξία του πρωτογενούς τομέα για τη χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος διαδραματίζει παράλληλα και κομβικό ρόλο στην ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Ωστόσο, καθ' όλη την εξαετή διακυβέρνησή σας, ο πρωτογενής τομέας υφίσταται συνεχή απαξίωση με τα σοβαρά προβλήματα του να παραμένουν δισεπίλυτα, ναρκοθετώντας την παραγωγική ικανότητα και ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα στην χώρα μας.

Η ελλειμματική αξιοποίηση και η αναποτελεσματική κατανομή των σημαντικών κοινοτικών πόρων, το αυξημένο κόστος παραγωγής ιδίως αυτό της ενέργειας, η ασυδοσία στην αγορά, οι ελληνοποιήσεις, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της έλλειψης αρδευτικού νερού, η ανυπαρξία κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών και τα προβλήματα των συνεργατικών σχημάτων δημιουργούν ένα αρνητικό πλέγμα που αποτρέπει τους νέους να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα:

Η ολοκλήρωση των πληρωμών του δεύτερου χρόνου εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Νέας ΚΑΠ βρήκαν τους παραγωγούς μας να βιώνουν δραματική μείωση του εισοδήματος τους. Όπως αποδείχθηκε, το έτος 2024 εξελίχθηκε στη χειρότερη χρονιά πληρωμών από την εφαρμογή της ΚΑΠ στη χώρα μας. Οι άμεσες ενισχύσεις, που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ) για το έτος 2024, ανήλθαν σε 915.875.879,39 ευρώ έναντι 1.878.941.917 ευρώ που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ για το έτος 2024, ενώ 971 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν μέχρι και σήμερα αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς για το 2024. Η χώρα μας βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο της εσωτερικής σύγκλισης και αντί να επιτυγχάνεται η προσέγγιση των στόχων, οι αγρότες διαπιστώνουν την απόκλιση της αξίας των δικαιωμάτων τους από το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Παράλληλα, με γραφειοκρατικές επιλογές, πελατειακές εξυπηρετήσεις και κακό συντονισμό, έχετε προκαλέσει διαχειριστική κρίση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταφέρατε η συνέχιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων για τους αγρότες να τίθεται υπό αμφιβολία για πρώτη φορά τόσο έντονα. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας έχει αλλάξει πέντε διοικήσεις τελώντας πλέον υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση, ενώ εκκρεμεί η επιβολή πρόστιμου στην χώρα μας ύψους 283 εκατ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές αρχές για σοβαρές παραλείψεις και αστοχίες στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Το κόστος παραγωγής παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη, επιδρώντας αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κόστος αγροτικής παραγωγής με έτος αναφοράς το 2020, εξακολουθεί να παραμένει υψηλό με αύξηση 28,4%. Οι αυξήσεις στα αναλώσιμα ανέρχονται σε 29,8%, στην ενέργεια και στα λιπαντικά 31,9%, στα λιπάσματα 46.8% και τις ζωοτροφές 34,07%.

Ειδικότερα, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων, καθώς εκτινάσσει το συνολικό κόστος παραγωγής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, συνεταιρισμοί θα έπρεπε να έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες για να σταθεροποιήσουν το κόστος παραγωγής, αντισταθμίζοντας έτσι τα κόστη για λιπάσματα και ζωοτροφές. Η κυβέρνηση αντί να υιοθετήσει αυτήν τη δίκαιη πολιτική -όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες- έχει επιλέξει να ναρκοθετήσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας, δεσμεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού χώρου προς όφελος των ισχυρών παραγωγών ενέργειας.

Η ελληνική κτηνοτροφία έχει δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα καθώς η ανικανότητά σας να επανδρώσετε τις πύλες εισόδου της χώρας με το κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, οδήγησε στην εισχώρηση των ζωονόσων, της πανώλης και της ευλογιάς, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Ενδεικτικό του εμπαιγμού της Κυβέρνησης αποτελεί επιπλέον η μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» στους νησιώτες κτηνοτρόφους, αν και έχουν παρέλθει δυόμισι χρόνια από την εξαγγελία της και δύο χρόνια περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Περαιτέρω, η δυνατότητα παραγωγής καθώς και το κόστος παραγωγής δυσχεραίνονται και από την έλλειψη εργατών γης καθώς οι τελευταίες σας νομοθετικές πρωτοβουλίες αποδείχθηκαν αλυσιτελείς στην αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούν στην έκδοση αδειών εργασίας.

Επιπλέον, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας εμβληματικών ελληνικών προϊόντων (πχ φέτα), τίθεται σε κίνδυνο και από την εμπορική συμφωνία Mercosur. Τη στιγμή μάλιστα που ακόμη δεν μας έχετε ενημερώσει για τις θέσεις της Κυβέρνησης επ' αυτής, αν βεβαίως υπάρχουν. Οι ελληνοποιήσεις και η νοθεία ΠΟΠ ελληνικών προϊόντων βρίσκονται σε έξαρση και παραμένουν ανεξέλεγκτες.

Η βασικότερη πολιτική παρέμβαση για την κλιματική κρίση, αυτή της αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες αναβάλλεται εδώ και έξι χρόνια. Η μη προσαρμογή του ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και η αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης αφήνει απροστάτευτους τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο χρόνος πληρωμής των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Επιπροσθέτως, δεν έχετε ακόμα προβεί σε καμία σημαντική ενέργεια για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσαρμογής στις Κλιματικές Μεταβολές ή εναλλακτικά η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Κλιματικής Κρίσης για την αποζημίωση ζημιών που δεν προβλέπονται και προέρχονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τα παραπάνω αποτέλεσαν προτάσεις μας, τις οποίες ουδέποτε υλοποιήσατε.

Παράλληλα, περισσότεροι από το 70% των αγροτών μας και των συνεταιρισμών έχουν οφειλές στην εφορία, στον ΕΦΚΑ στις Τράπεζες και κινδυνεύουν ακόμα και με κατασχέσεις της αγροτικής τους γης από funds.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στο χαμηλό ποσοστό γεωργικής εκπαίδευσής των αγροτών της χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τη EUROSTAT η Ελλάδα βρίσκεται στην προ τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ενώ απουσιάζουν από την ελληνική γεωργία οι καινοτόμες λύσεις και η εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα.

Αναντίρρητα, όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου σχεδίου της Κυβέρνησης σας για τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα την έξοδο παραγωγών από το επάγγελμα εξαιτίας της αδυναμίας βιοπορισμού τους, την ερήμωση της υπαίθρου, τη διεύρυνση περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία σοβαρών επιπτώσεων στο μείζον εθνικό ζήτημα του Δημογραφικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε, κ. Πρωθυπουργέ:

1) Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω σοβαρά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα της χώρας; Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για τη στήριξη και αναζωογόνηση του εν λόγω τομέα για τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της βιωσιμότητας των παραγωγών;

2) Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε και σε ποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εικόνα εγκατάλειψης της ελληνικής περιφέρειας και του αγροτικού κόσμου;

Ο Ερωτών

Νικόλαος Ανδρουλάκης

Πρόεδρος της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής».

Πηγή: skai.gr

