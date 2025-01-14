Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την προγραμματική αντιπολίτευση με μπαραζ πρωτοβουλιών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί η τροπολογία που έχει προαναγγείλει η Χαριλάου Τρικούπη για τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας που είχαν σαν αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να διακόψουν ασφαλίσεις υγείας που πλήρωναν μία ζωή προκειμένου να τις έχουν σε μία μεγαλύτερη και πιο ευάλωτη ηλικία.

Σύμφωνα με πηγές απο την Χαριλάου Τρικούπη σήμερα, περισσότεροι από ένα 1.200.000 ασφαλισμένοι (ήδη για το 2023, 965.000 μακροχρόνια ή ετησίως ανανεούμενα ατομικά συμβόλαια υγείας που περιλαμβάνουν και μέλη της οικογένειας) είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις που μονομερώς επιβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες εξαιτίας του νόμου της Νέας Δημοκρατίας το 2020.

Το ζήτημα συζητήθηκε και στην συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ με στελέχη να εκτιμούν οτι οι δηλωσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου στην Βουλή που προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά για την θέσπιση νέου δείκτη υγείας, αυτή τη φορά από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση των υπηρεσιών αλλά και σταθερή και διαρκής ενημέρωση των πολιτών, είναι μια ακόμα νίκη της δομικής αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ το οποίο φέρνει στην επιφάνεια τα κοινωνικά προβλήματα και βάζει την ατζέντα που τελικά ακολουθεί η Κυβέρνηση, όπως υπογραμμίζουν απο την πράσινη παράταξη.

«Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε μείζονα κοινωνικά θέματα. Σήμερα κατατίθεται η επίκαιρη ερώτηση μου προς τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και αύριο ανακοινώνουμε τη νομοθετική μας πρωτοβουλία για τα ασφάλιστρα. Ήδη έχουμε καταγράψει μια πρώτη νίκη με την ομολογία Θεοδωρικάκου στη Βουλή σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη ότι πρέπει να αλλάξει ο δείκτης του ΙΟΒΕ που νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία επί Άδωνι Γεωργιάδη και οδήγησε στις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μας πιστώνεται και αυτή η πρωτοβουλία, μετά τις παρεμβάσεις μας για τις τράπεζες και την αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.

«Η Κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εισήγαγε, με το άρθρο 268 Ν. 4738/2020, ένα καθεστώς που τελικά σκοπό είχε να ακυρώσει την προστασία που παρείχε στους ασφαλισμένους ο Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και με βάση τον οποίο δικαστικές αποφάσεις έκριναν καταχρηστικούς τους όρους αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου και υποχρέωναν τις ασφαλιστικές εταιρείες σε λογικές αυξήσεις με βάση δείκτες της Στατιστικής Αρχής» σημειωναν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Τι θα περιλαμβάνει η τροπολογία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που εισηγείται με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ είναι:

1)Κατάργηση του καθεστώτος που εισήχθη με το ν. 4738/2020 για τις ασφαλίσεις υγείας και η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων με βάση τον δείκτη του ΙΟΒΕ

2) Η αύξηση του ασφαλίστρου θα γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση ασφάλισης υγείας και με τα οποία θα ελέγχεται το ύψος της μεταβολής του ασφαλίστρου.

3) Η υποχρέωση διαφάνειας να καταλαμβάνει τόσο τα ισόβια συμβόλαια όσο και τα ετησίως ανανεούμενα.

4) Εξουδετέρωση των υπέρογκων αυξήσεις από την εφαρμογή του Δείκτη ΙΟΒΕ για το 2024 και 2025. Ειδικότερα:

α) Η ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για το 2024 να προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό αύξησης των αποζημιώσεων υγείας που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για το έτος 2022 (Σύστημα Λογαριασμών Υγείας ΕΛΣΤΑΤ, 27.3.2024). Η αύξηση του ασφαλίστρου να περιοριστεί από 14% σε 2,70%. Το υπερβάλλον μέρος του ασφαλίστρου συμψηφίζεται με το πρώτο ασφάλιστρο που ακολουθεί.

β) Η ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων για το 2025 και εφεξής να να γίνεται με βάση τον Υποδείκτη Υγείας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας. Η αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί περί τις 3,50% από 14,60% που έχουν προαναγγείλει οι ασφαλιστικές εταιρείες.

5) Προβλέπεται μείωση του ασφαλίστρου για ασφαλισμένους ισόβιων συμβολαίων που έχουν υποστεί την τελευταία πενταετία και σε ηλικία μεγαλύτερη του 65ου έτους υπέρογκες αυξήσεις. Το ασφάλιστρο μειώνεται στο ύψος που αυτό θα βρίσκονταν αν οι ασφαλιστικές εταιρείες εφάρμοζαν για την αύξηση του ασφαλίστρου το ποσοστό του Υποδείκτη Υγείας της Στατιστικής Αρχής, προσαυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

6) Προβλέπεται η θέσπιση νέου Δείκτη Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Υγείας που θα εξάγεται από τη Στατιστική Αρχή και θα αποδίδει το μέσο ποσοστό μεταβολής των αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για το σύνολο των ατομικών ασφαλίσεων υγείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Πηγές αναφέρουν οτι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει το αμέσως προσεχές διάστημα τροπολογία για την προαγωγή της διαφάνειας και διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με τις χρεώσεις των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Πηγή: skai.gr

