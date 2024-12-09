Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, σε εύλογο χρόνο, απαντούν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη στην επιστολή του Αλέξη Χαρίτση.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή το μείζον ζήτημα είναι η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού και η κοινοβουλευτική μάχη για να αναδειχθούν τα αδιέξοδα της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής αλλά και η εναλλακτική πρόταση που θα διασφαλίσει τη βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων».

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και τις ευθύνες της κυβέρνησης» προσθέτει.

«Όσον αφορά το ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έχουμε δηλώσει ότι αυτή η συζήτηση είναι πρόωρη, δεν χρειάζονται βεβιασμένες κινήσεις και το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί θεσμικά στον σωστό χρόνο» τονίζει.



