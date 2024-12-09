Επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση για την υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμμου για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης καλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνάντηση προκειμένου να τους εκθέσει την πρόταση της Νέας Αριστεράς και να συζητηθεί η δυνατότητα μιας κοινής στάσης γύρω από το κρίσιμο ζήτημα της Προεδρικής εκλογής.

Αναλυτικά η επιστολή:

"Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί μια σημαντική θεσμική στιγμή για την λειτουργία του πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, την προηγούμενη Τρίτη έκανα γνωστή, όπως γνωρίζετε, την πρόταση της Νέας Αριστεράς για την στήριξη της υποψηφιότητας του κυρίου Χρήστου Ράμμου για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μια υποψηφιότητα που μπορεί, μεταξύ άλλων, να συμβολίσει την από κοινού δέσμευση των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας ύστερα από τις τραυματικές εμπειρίες των τελευταίων ετών, που η κυβέρνηση πρωταγωνίστησε σε αντιθεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και του εγκλήματος των Τεμπών.

Κατά την διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας χρειάζεται να αμφισβητηθεί η ψευδεπίγραφη συναίνεση που ζητά ο Πρωθυπουργός που ευθύνεται για τις βαθιές πληγές στο κράτος δικαίου και να μπει φραγμός στην αλαζονεία μιας αυταρχικής και αντικοινωνικής κυβέρνησης.

Θεωρώ ότι το ζήτημα της υπεράσπισης του κράτους δικαίου οφείλει να είναι σημείο συνάντησης, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συνταγματικών κανόνων και εγγυήσεων, που αποτελούν την ελάχιστη διαδικαστική προϋπόθεση για την ουσιαστικά δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.

Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να σας ζητήσω να συναντηθούμε τις επόμενες μέρες προκειμένου να σας εκθέσω την πρόταση της Νέας Αριστεράς και να συζητήσουμε τη δυνατότητα μιας κοινής στάσης γύρω από το κρίσιμο ζήτημα της Προεδρικής εκλογής, το οποίο συμπυκνώνει τα ερωτήματα για το μέλλον της Δημοκρατίας στη χώρα μας".



