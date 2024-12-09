«Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία διαμορφώνουν μια εντελώς νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με σοβαρό βαθμό αβεβαιότητας για τον συσχετισμό δυνάμεων και την ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων κρατών στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, μένοντας μακριά από την υπεραπλούστευση και τα αβίαστα συμπεράσματα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος στο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Μάντζος πρόσθεσε πώς «όσο σημαντική είναι η πτώση ενός αυταρχικού και ανελεύθερου καθεστώτος, που βύθισε τη Συρία σε έναν πολυετή και καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και προκάλεσε μαζικές προσφυγικές ροές, άλλο τόσο σημαντικό είναι να αποφευχθεί η εγκαθίδρυση ενός νέου αυταρχικού καθεστώτος με θεοκρατικά χαρακτηριστικά και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση της χώρας σε ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, με θεμελιώδη αρχή τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των κατοίκων της Συρίας και όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Επισημαίνει ακόμη η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει σε λίγες ημέρες Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, οφείλει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνει, δε, ότι είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα οφείλει να συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στην προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων και των Ορθοδόξων που ζουν στη Συρία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

