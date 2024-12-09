Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικρίνει την πολιτική Μητσοτάκη με αφορμή τα χριστουγεννιάτικα καλάθια, αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε «να παραστήσει τον γενναιόδωρο και να μοιράσει δήθεν δώρα στα παιδιά και τις οικογένειες, η πραγματικότητα όμως που προσπαθεί να αποκρύψει, είναι τελείως διαφορετική».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ο Κυρ. Μητσοτάκης αποφάσισε να παραστήσει τον γενναιόδωρο και να μοιράσει δήθεν δώρα στα παιδιά και τις οικογένειες, μέσω των γνωστών «καλαθιών». Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επαναλάβει τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνησή του έχει βελτιώσει τις αποδοχές των πολιτών κι έχει μειώσει τους φόρους.
Η πραγματικότητα, που προσπαθεί να αποκρύψει ο κ. Μητσοτάκης, είναι τελείως διαφορετική. Με τον προϋπολογισμό, που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2025, θα πληρώσουμε 2.5 δισ. περισσότερους φόρους. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 η υπερφορολόγηση άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, όλοι οι επίσημοι δείκτες, είτε της Eurostat είτε του ΟΟΣΑ, δείχνουν πως στην Ελλάδα έχουμε μείωση των πραγματικών αποδοχών. Και ο πληθωρισμός για το 2024 αναμένεται να προσεγγίσει το 2,9%, πιο πάνω δηλαδή από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να μην αφήσει την πραγματικότητα να χαλάσει το αφήγημά του. Ωστόσο, η προσπάθεια του να υποδυθεί τον Άγιο Βασίλη δεν πείθει. Τα νοικοκυριά βιώνουν στην καθημερινότητά τους την και τον πληθωρισμό και τη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους,
