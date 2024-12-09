Ερώτηση «για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χριστιανών της Ανατολής», κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και της Πρόληψης αυτού του Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης αναφέρει ότι «οι διωγμοί και οι σφαγές μειονοτήτων αποτελούν, μέχρι σήμερα, τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην παγκόσμια ιστορία» και ότι «η Σύμβαση για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, που επικυρώθηκε το 1948, θεσπίζει ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε πράξη που έχει ως σκοπό την καταστροφή μίας πληθυσμιακής ομάδας, αποτελεί γενοκτονία».

Επιπλέον, τονίζει ότι «πέραν του ολοκαυτώματος, πολλά κράτη έχουν επίσης αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ την ίδια περίοδο έγινε και η γενοκτονία τον Ασσυρίων, ενός μικρού χριστιανικού λαού που ζούσε στα σημερινά σύνορα Τουρκίας-Συρίας». Και προσθέτει:

«Στην πραγματικότητα υπήρξε μία γενοκτονία: αυτή των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων που εκτυλίσσεται σε διαφορετικές φάσεις. Η συγκεκριμένη γενοκτονία ήταν αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού από τους Νεότουρκους που κυβερνούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπηρετούσε έναν μόνον σκοπό: την εκδίωξη με οποιονδήποτε τρόπο των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αν προτίθεται να αναγνωρίσει επισήμως την εν λόγω γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε η Τουρκία ως υπό ένταξη κράτος να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και τις αρχές καλής γειτονίας, αναγνωρίζοντας την Γενοκτονία των Χριστιανών της Ανατολής (Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

