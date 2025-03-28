Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την κατάθεση υπομνήματος από τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναμένεται να διεξαχθεί το τρίτο και τελευταίο, καθώς φαίνεται, επεισόδιο της προανακριτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην υφυπουργού για την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στη συνεδρίαση, που αναμένεται να ξεκινήσει, ο κ. Τριαντόπουλος θα καταθέσει ένα μικρό κείμενο στο οποίο θα εξηγεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τους λόγους για τους οποίους ζητά να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα επιμείνει να του ασκηθεί άμεσα δίωξη για παράβαση καθήκοντος, προκειμένου η υπόθεσή του να ερευνηθεί από τον τακτική δικαιοσύνη.

Στο υπόμνημα δεν θα εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, και θα επαναλαμβάνει την αθωότητά του.

Εφόσον το υπόμνημα υπερψηφιστεί, θα δοθεί χρόνος στα κόμματα για να συντάξουν πορισματικά κείμενα και να φτάσει το πόρισμα στην Ολομέλεια, για να δώσει το πράσινο φως για την παραπομπή Τριαντόπουλου.

Σημειώνεται ότι στην προανακριτική επιτροπή έχει αντικατασταθεί ο Βασίλης Κόκκαλης από τον Γιώργο Παπαηλιού, λόγω υποχρεώσεων του κ. Κόκκαλη στην Αμερική.



Τι θα κάνει η αντιπολίτευση

Σε κάθε περίπτωση στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική σύγκρουση μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Δείγμα γραφής αποτέλεσε και το χθεσινό αίτημα της μειοψηφίας στη Διάσκεψη των Προέδρων ζητώντας παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες της προανακριτικής, με τον Πρόεδρο της Βουλής να δηλώνει αναρμόδιος καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κίνδυνο ακυρότητας της διαδικασίας.

Κατά τη σημερινή ψηφοφορία επί του αιτήματος του πρώην υφυπουργού, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έτοιμη να αποχωρήσει – όπως είχε πράξει και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση – ενώ το πιθανότερο είναι να μην καταθέσει πορισματική έκθεση, προκειμένου να μην δοθεί ψήφος νομιμοποίησης στην όλη διαδικασία. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως δεν φαίνεται να έχει ληφθεί απόφαση αποχώρησης από τη σημερινή συνεδρίαση.

Μετά την υπερψήφιση του αιτήματος Τριαντόπουλου, θα δοθεί στα κόμματα μία χρονική διορία περίπου 10 ημερών για να συντάξουν τα συμπεράσματά τους. Τον τελικό λόγο της παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο θα τον έχει μέσα στον Απρίλιο η Ολομέλεια, η οποία θα λάβει απόφαση με μυστική ψηφοφορία επί του συνολικού πορίσματος. Υπενθυμίζεται ότι η σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου καθορίζεται με κλήρωση στη Βουλή.

