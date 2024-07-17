Ούτε λέξη πίσω δεν παίρνω γι αυτά που είπα στην κυρία Συρεγγέλα, ανέφερε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, αναφερόμενος στην προχθεσινή παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό 'Αττικα. Όπως είπε ο κ. Πολάκης, «η πρόβα τζενεράλε του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Εργασίας και της ΝΔ για το πέταγμα, εκτός ασφαλιστικής κάλυψης στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στην διενέργεια εξετάσεων στις δημόσιες δομές, απέτυχε οικτρά. Όπως είχα πει από το πρώτο βράδυ, ουσιαστικά αυτό, που έκαναν προχθές και έγινε η όλη ιστορία, ήτανε να δώσουν χαρακτηριστικά μη ενεργού ΑΜΚΑ, σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες. Έτσι έβγαλαν εκτός της δυνατότητας να συνταγογραφούν αυτοί οι συμπολίτες μας φάρμακα ή εξετάσεις και από τους γιατρούς των δημοσίων δομών υγείας».

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, «με το τσουνάμι που ξεσηκώθηκε από τις αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, ειδικά μετά την παρέμβασή μου στην βραδινή εκπομπή στο Attica, αναγκάστηκαν σαν τους λαδωμένους ποντικούς, να το πάρουν πίσω. Οπότε, ούτε λέξη πίσω δεν παίρνω γι αυτά που είπα στην κυρία Συρεγγέλα, η οποία μίλαγε πάνω μου, με αγενέστατο τρόπο, για να μη με αφήσει να μιλήσω, και η οποία δεν ήξερε το αντικείμενο καν γιατί κουβεντιάζαμε. Αλλά της είχαν δώσει εντολή: Μην αφήσεις τον Πολάκη να μιλήσει» υποστήριξε ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχολιάζοντας την αναβολή της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, «που θα όριζε πρόεδρο και δύο αντιπρόεδρους, στην Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» ο κ. Πολάκης είπε ότι αυτό συνέβη στη μία ή ώρα τη νύχτα, πιθανότατα, επειδή υπήρξε αντίδραση βουλευτών της ΝΔ, καθώς η κυρία Φουντεδάκη, που προτεινόταν πρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος την περίοδο που ήμασταν εμείς κυβέρνηση, είτε επειδή (η κυρία Φουντεδάκη) ήταν μία εκ των συντακτών του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, το καταγγέλλουμε και θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να υπάρξει καινούργια ηγεσία στην εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προκειμένου να αλλάξει ρότα από αυτά που έκανε ο προηγούμενος επικεφαλής της, κ. Βραχνής", είπε.

Συρεγγέλα στον ΣΚΑΪ: Μία ειλικρινής συγγνώμη σημαίνει και διαγραφή του κ. Πολάκη - Τι είπα στον κ. Κασσελάκη

Για τη επίθεση που δέχτηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του σε εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα, η γραμματέας της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει κάνει και σε άλλους πολιτικούς αντιπάλους και σε γυναίκες συγκεκριμένα.. Ακόμα χειρότερο σε απλούς πολίτες», δήλωσε η ίδια σημειώνοντας ότι πολλές φορές έχουν καταδικάσει την συμπεριφορά του κύριου Πολάκη.

Για το τηλεφώνημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και τη συγγνώμη για τον κ. Πολάκη, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε πως «δεν είναι ειλικρινής αυτή η συγγνώμη» τονίζοντας πως «μία ειλικρινή συγγνώμη σημαίνει και διαγραφή ενός ανθρώπου που έχει αποδείξει πάμπολλες φορές ότι μόνο τοξικότητα φέρνει στην πολιτική ζωή της χώρας είτε είναι μέσα στο κοινοβούλιο, είτε εκτός και είναι ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι με τον τραμπουκισμό και με το ''ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα γίνει'', μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του».

«Αυτό που είπα στον κ. Κασσελάκη είναι ότι θα πρέπει ο κ. Πολάκης να διαγραφεί», υπογράμμισε ενδεικτικά, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. «Θα πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ πώς τέτοιοι άνθρωποι κρατούνται μέσα στον κομματικό μηχανισμό του και ταυτόχρονα να μας προβληματίζει και εμάς σαν κοινωνία.. Ο κ. Πολάκης εκπροσωπεί το παλιό, αυτό το ''θα σου πω εγώ τι θα γίνει'', το ''μη μιλάς εσύ'', όλο αυτό έχουμε αρχίσει και το ξεπερνάμε», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η κ. Συρεγγέλα σημείωσε πως την αμέσως επόμενη στιγμή, μετά το τηλεφώνημα του κ. Κασσελάκη στην ίδια, ο κ. Πολάκης «άδειασε τον αρχηγό του» αναφερόμενη στην ανάρτηση του τελευταίου όπου εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας μάλιστα «αφήστε τις μπούρδες – Λέξη δεν παίρνω πίσω».

Όπως ανέφερε η γραμματέας της ΝΔ, η «πολιτική αντιπαράθεση σαφώς και θα πρέπει να γίνεται..να κρίνουμε, να λέμε την άποψή μας αλλά πάντα σε ευπρεπή πλαίσια και με στοιχεία».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.