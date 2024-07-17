Για τη επίθεση που δέχτηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του σε εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα, η γραμματέας της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει κάνει και σε άλλους πολιτικούς αντιπάλους και σε γυναίκες συγκεκριμένα.. Ακόμα χειρότερο σε απλούς πολίτες», δήλωσε η ίδια σημειώνοντας ότι πολλές φορές έχουν καταδικάσει την συμπεριφορά του κύριου Πολάκη.

Για το τηλεφώνημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και τη συγγνώμη για τον κ. Πολάκη, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε πως «δεν είναι ειλικρινής αυτή η συγγνώμη» τονίζοντας πως «μία ειλικρινή συγγνώμη σημαίνει και διαγραφή ενός ανθρώπου που έχει αποδείξει πάμπολλες φορές ότι μόνο τοξικότητα φέρνει στην πολιτική ζωή της χώρας είτε είναι μέσα στο κοινοβούλιο, είτε εκτός και είναι ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι με τον τραμπουκισμό και με το ''ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα γίνει'', μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του».

«Αυτό που είπα στον κ. Κασσελάκη είναι ότι θα πρέπει ο κ. Πολάκης να διαγραφεί», υπογράμμισε ενδεικτικά, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. «Θα πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ πώς τέτοιοι άνθρωποι κρατούνται μέσα στον κομματικό μηχανισμό του και ταυτόχρονα να μας προβληματίζει και εμάς σαν κοινωνία.. Ο κ. Πολάκης εκπροσωπεί το παλιό, αυτό το ''θα σου πω εγώ τι θα γίνει'', το ''μη μιλάς εσύ'', όλο αυτό έχουμε αρχίσει και το ξεπερνάμε», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η κ. Συρεγγέλα σημείωσε πως την αμέσως επόμενη στιγμή, μετά το τηλεφώνημα του κ. Κασσελάκη στην ίδια, ο κ. Πολάκης «άδειασε τον αρχηγό του» αναφερόμενη στην ανάρτηση του τελευταίου όπου εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας μάλιστα «αφήστε τις μπούρδες – Λέξη δεν παίρνω πίσω».

Όπως ανέφερε η γραμματέας της ΝΔ, η «πολιτική αντιπαράθεση σαφώς και θα πρέπει να γίνεται..να κρίνουμε, να λέμε την άποψή μας αλλά πάντα σε ευπρεπή πλαίσια και με στοιχεία».

