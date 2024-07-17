Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων κάλυψε η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, στον ΣΚΑΪ. Πάντως, όπως διευκρίνισε στην αρχή της συνέντευξης, θέματα που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο, στην κυβέρνηση «δεν απασχολούν ούτε… πεντάλεπτο, ούτε… διάλειμμα», όταν, μάλιστα, «έχεις μια καθημερινή ροή ζητημάτων, τα οποία είναι κρίσιμα και σημαντικά».

Έφερε, μάλιστα, παραδείγματα ζητημάτων που δεν απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου: Το πρόσωπο του/της επόμενου/ης Προέδρου Δημοκρατίας, ή «τα ζητήματα, π.χ. μιας εκδηλώσεως για την παρουσίαση ενός βιβλίου, στην οποία παρέστησαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ειπώθηκαν αυτά που ειπώθηκαν, σχολιάστηκαν όσο σχολιάστηκαν», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι ο πρωθυπουργός είπε, στη συνέντευξή του στον «Σκάι», το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, όταν έχεις ένα κόμμα του 41%, υπάρχουν και διαφορετικές ευαισθησίες σε κάποια θέματα. Το μείζον, ωστόσο, είναι αν κάποιος συντάσσεται ή διαφωνεί με το κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για το θέμα της τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος και τα έκτακτα μέτρα, αφού παρέπεμψε για την εξειδίκευση των μέτρων στα συναρμόδια υπουργεία και τον ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε ότι «η έκτακτη φορολογία θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των νοικοκυριών». «Είναι τελείως διαφορετικό ένα μόνιμο μέτρο φορολογίας 90% στα κέρδη των επιχειρήσεων από μία έκτακτη, ειδική, προσωρινή, βραχυπρόθεσμη φορολογία για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου φαινομένου. Είναι άλλου τύπου φορολογικές πολιτικές αυτές», επέμεινε και διευκρίνισε ότι «αν έμενε ελεύθερη η αγορά, αυτό θα σήμαινε ότι τα νοικοκυριά θα πλήρωναν 200%-250% πάνω στο ρεύμα. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγούσε σε μείωση της ζήτησης, άρα οι άνθρωποι δεν θα είχαν αιρ κοντίσιον το καλοκαίρι. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «ο πρωθυπουργός δεν έχει μια δογματική προσέγγιση σε αυτά. Ενώ η γενική κατεύθυνση είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υπέρ των επιχειρήσεων», αλλά, «όταν, όμως, αρχίζουν και υπάρχουν στρεβλώσεις, τότε εκεί παρεμβαίνει το κράτος».

Σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, αυτό του φραστικού επεισοδίου, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη εις βάρος της γραμματέως της ΝΔ, Μαρίας Συρεγγέλα, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «μας ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί στρέφεται απέναντι σε μία γυναίκα, οπότε εκεί η γνωστή αγένεια και τοξικότητα του κ. Πολάκη παροξύνεται, ενοχλεί περισσότερο».

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα για τον κ. Πολάκη, αυτή είναι η κατάσταση Πολάκη, δεν ζήτησε καμία συγνώμη», συμπλήρωσε και εν συνεχεία έστρεψε την κριτική του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανο Κασσελάκη.

Παρ' ότι εκτιμητέα, όπως είπε, η συγγνώμη από τον κ. Κασσελάκη, τόνισε πως τον μπερδεύει τελικώς (η συγγνώμη) και τούτο γιατί «αν το καταλαβαίνει ως ατόπημα», συνολικά για τον χώρο που εκπροσωπεί, τότε γιατί «δεν τρέχει τίποτε» στον ΣΥΡΙΖΑ; διερωτήθη. «Ούτε παρατήρηση, ούτε επίπληξη δεν έκαναν στον κ. Πολάκη», διαπίστωσε.

Στο αντεπιχείρημα της μείζονος αντιπολίτευσης ότι ούτε η κυβέρνηση είχε αντιδράσει στις δηλώσεις του βουλευτή Δράμας της ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη, εις βάρος του Στέφανου Κασσελάκη, ο υπουργός αντέτεινε ότι ο γαλάζιος βουλευτής «αμέσως έδωσε διευκρίνιση για το ζήτημα», πράγμα που σημαίνει ότι «ατομικά ανέλαβε την ευθύνη, κάτι που δεν έχουμε στον κ. Πολάκη».

Εν κατακλείδι, «αυτές είναι οι λεγόμενες μισές συγγνώμες. Όταν γίνεται κάτι, τέλειωνέ το. Λέω κάτι και βάζω κάτι (άλλο) προς συμψηφισμό, αυτές είναι μισές συγγνώμες», επεσήμανε.

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χθες Τρίτη, 16 Ιουλίου, στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματός του για τα μαύρα ταμεία, ο κ. Βορίδης επέλεξε, αντί άλλου σχολίου, να κάνει μία γενική τοποθέτηση: «Δεν μου φαίνεται κανονικό πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ηγούνται κομμάτων και οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή κοινοβουλευτική εμπειρία. Αυτό βγαίνει, δεν το λέω θεωρητικά. Για μένα αυτό έχει μια θεσμική αξία». «Στη Βουλή ο πολιτικός λόγος διαμορφώνει τον πολιτικό, τον χαρακτήρα του, τη στάση του. Το να έχουμε καταλήξει να συζητάμε συνεχώς για εξωκοινοβουλευτικούς αρχηγούς κομμάτων, αυτό είναι ένα ζήτημα», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

