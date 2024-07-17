Βουλή: Μπλόκο στον διορισμό Φουντεδάκη στην Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα το πρωί συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας οδηγήθηκε η Βουλή, η οποία και θα ενέκρινε τον διορισμό της καθηγήτριας Νομικής Κατερίνας Φουντεδάκη σε θέση Προέδρου στην Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έπειτα από τη σχετική πρόταση της κυβέρνησης.

Το γεγονός ότι η κα Φουντεδάκη υπήρξε εκ των βασικών συντακτριών του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο φαίνεται πως προκάλεσε αναστάτωση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες 5 από τα 14 μέλη του κόμματος στην Επιτροπή είχαν ζητήσει να αντικατασταθούν αρνούμενα να στηρίξουν την πρόταση στο πρόσωπο της.

Αργά χθες το βράδυ, προκειμένου να εκτονωθεί το ηλεκτρισμένο κλίμα, αποφασίστηκε η ματαίωση της συνεδρίασης, με την κυβέρνηση να οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, στην απόσυρση της υποψηφιότητα της κα Φουντεδάκη.

Από τα ξημερώματα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με ανάρτηση του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.





