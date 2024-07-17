Σπίρτζης στον ΣΚΑΪ: Κακώς δεν καταδικάστηκε η στάση Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ

Τέτοιου είδος συμπεριφορές είναι καταδικαστέες δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης για τον Παύλο Πολάκη στη σκιά του επεισοδίου που είχε με τη Μαρία Συρεγγέλα. «Με τον Πολάκη τα λέγαμε απ’ όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, ακόμα κι όταν έχει δίκιο ο τρόπος που εκφράζεται στον δημόσιο λόγο δεν βοηθάει, και νομίζω ότι τέτοιου είδους πρακτικές, που δεν είναι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε όλα τα κόμματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν από το κάθε κόμμα, όχι με κατασταλτικά μέτρα, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις, όχι με διαγραφές δηλαδή, αλλά με πολιτική αντιμετώπιση, για να έχουμε μια τελείως διαφορετική λογική σε σχέση με τον πολιτικό διάλογο και το επίπεδο του πολιτικού συστήματος».



«Κακώς δεν καταδικάστηκε η στάση Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία, κατά την άποψή μου ήταν πολύ χλιαρή και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όμως πολύ θετικό που τηλεφώνησε στην κ. Συρεγγέλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται» σημείωσε ο βουλευτής.

«Φαντάζομαι ότι και ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να κάνει τα αντίστοιχα για αντίστοιχες συμπεριφορές στο κόμμα του» παρατήρησε.



Και ο λαϊκισμός και όλη αυτή η πρακτική, τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης, το μόνο που κάνει είναι να συντηρεί μικρή ομάδα θερμοκέφαλων σε κάθε κόμμα, που συνήθως λειτουργεί και απωθητικά για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

«Όλα αυτά που έλεγε πριν, και ο κ. Πολάκης, αλλά και κομμάτι που στηρίζει τον κ. Κασσελάκη, ήταν ψεύτικο… Δηλαδή, ότι προς τα έξω πρέπει να έχουμε μια ομοθυμία και να μην λέμε την πολιτική άποψη, πολλώ δε μάλλον όταν αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική άποψη, αλλά τη συμπεριφορά. Δεν μπορείς να έχεις 82 μετρά και 82 σταθμά».



Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την πολιτική μου άποψη και θα συνεχίσω να τη λέω, ας το λάβει υπόψη του όποιος θέλει, δεν τρομάζω από τέτοιου είδους απειλές».



«Εγώ έχω δει 2 Κασσελάκηδες, ένας νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή που περιμέναμε όλοι να φέρει φρεσκάδα και εκμεταλλεύτηκε, με την καλή έννοια του όρου, τον Αλέξη Τσίπρα για να βγει πρόεδρος, και ο άλλος ένας Στέφανος Κασσελάκης ο όποιος φοβάται τον ίσκιο του και ψάχνει να βρει εσωτερικούς εχθρούς. Να ξεκαθαρίσει μέσα του ποιος από τους δυο Στεφάνους Κασσελάκηδες θα επικρατήσει για να δούμε τι να κάνουμε και εμείς γενικότερα».

