Πολάκης: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Πολάκης επανέφερε το πρωί της Τετάρτης, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζήτημα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τη χθεσινή παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι, με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παραίτησης Καλπάκη, προκύπτει ανάγκη «άμεσης αλλαγής» της απόφασης για απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε υστερόγραφο της ανάρτησής του ο πρώην υπουργός σημειώνει ότι «δεν χρειάζεται, εννοείται» να επανέλθει στο θέμα της συμμετοχής του στα κομματικά όργανα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Καλπάκης, στην επιστολή του, ανέφερε ότι «η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.