Λιβάνιος: Ακρίβεια και στεγαστικό οι μεγαλύτερες απειλές για την κυβέρνηση, όχι τα κυοφορούμενα κόμματα

Οι πιθανές διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν πρωτίστως πολιτικά αλλά κοινωνικά χαρακτηριστικά, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Υποστήριξε ειδικότερα ότι το πιο πιεσμένο κοινωνικά κοινό σήμερα είναι οι πολίτες που βρίσκονται στην ηλικιακή ζώνη 30-50 ετών, δηλαδή άνθρωποι που προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια, να αποκτήσουν οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγαση.

Όπως ανέφερε, η εκτόξευση των ενοικίων και συνολικά το αυξημένο κόστος ζωής δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για μια γενιά που επιχειρεί να «πατήσει στα πόδια της». «Είναι το πιο δύσκολο κοινό αυτή τη στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πολλοί νέοι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι, να νοικιάσουν κατοικία ή να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.

Ο υπουργός τόνισε ότι εκεί εντοπίζεται και ο βασικός πολιτικός κίνδυνος για την κυβέρνηση, καθώς οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα τη στάση των ψηφοφόρων περισσότερο από τις παραδοσιακές κομματικές διαχωριστικές γραμμές. «Οι κίνδυνοι διαρροών είναι περισσότερο σε κοινωνικά επίπεδα παρά πολιτικά», ανέφερε ερωτηθείς σχετικά από τον δημοσιογράφο Σταύρο Παπαντωνίου, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν πλέον την καθημερινότητά τους και τις δυνατότητες βελτίωσης της ζωής τους περισσότερο από ιδεολογικές ταυτότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λιβάνιος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν περιοχές της ελληνικής περιφέρειας όπου οι πολίτες αισθάνονται πως το κράτος έχει αποσυρθεί, καθώς έχουν κλείσει ή απομακρυνθεί βασικές υπηρεσίες, όπως τράπεζες, εφορίες και ταχυδρομεία. Κατά τον ίδιο, αυτή η αίσθηση εγκατάλειψης δημιουργεί πρόσθετη κοινωνική δυσαρέσκεια που επηρεάζει συνολικά το πολιτικό κλίμα.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση για την κυβέρνηση μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες ζωής και μεγαλύτερη σταθερότητα για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα για τις παραγωγικές ηλικίες που δέχονται τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις.

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε και στις πολιτικές ανακατατάξεις που διαμορφώνονται ενόψει της δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού και ενδεχομένως από τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς το ενδεχόμενο άμεσης μετακίνησης πιστών ψηφοφόρων της ΝΔ προς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, εκτιμώντας ότι η κρίσιμη μάχη θα δοθεί κυρίως στο κοινωνικό πεδίο και στις ομάδες πολιτών που βιώνουν εντονότερα τις οικονομικές δυσκολίες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού συστήματος μετά τις εκλογές που άνοιξε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από μοντέλα μεικτής εκπροσώπησης, στα πρότυπα του γερμανικού συστήματος, αλλά υπογράμμισε ότι το θέμα δεν είναι άμεσης προτεραιότητας.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να συνδυάζει βουλευτές που εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες με βουλευτές λίστας σε ευρύτερες περιφέρειες.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις τεχνικές και πολιτικές δυσκολίες μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσεκτική επεξεργασία ώστε να μην προκύψουν αρνητικές παρενέργειες. Έφερε ως παράδειγμα το ζήτημα της χάραξης μονοεδρικών περιφερειών σε μεγάλους δήμους, όπως ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και τα ερωτήματα που θα προκύψουν για τις γεωγραφικές συνενώσεις περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

