Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε σήμερα το πρωί στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Παύλος Πολάκης για τις δραστηριότητες της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΠΡΟΛΗΨΗ με την οποία συνδέεται άμεσα η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, θεωρώντας ότι το δημόσιο ζημιώθηκε κατά 5 εκ.ευρώ.

«Πρέπει να έχει εμπλακεί σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος άνω των 5 εκατ. ευρώ. Φαίνεται η κυρία Λινού με το προκάλυμμα της φιλανθρωπίας να καταναλώνει μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος από Περιφέρειες-Δήμους και προγράμματα τα οποία περιγράφονται στην μηνυτήρια αναφορά από το 2009. Ζητώ από την Εισαγγελέα να πράξει τα δέοντα», δήλωσε ο κ.Πολάκης.

Παράλληλα ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από την ανώτατη εισαγγελική λειτουργό να εξετάσει να ασκηθεί αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Είναι μία υπόθεση που αφορά διασπάθιση δημοσίου χρήματος με παράνομους διορισμούς πάνω από 250 χιλιάδες ευρώ, που είχε κάνει ο κ.Γεωργιάδης την περίοδο 2013-14 και η οποία παρά τα πορίσματα και τα εισαγγελικά βουλεύματα που αμετάκλητα παρέπεμψαν σε δίκη καταδεικνύοντας την ενοχή, τελικά το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία. Ζήτησα από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να γίνει άμεσα η καθαρογραφή της απόφασης, καθότι έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα άλλη μια τέτοια δίκη για 74 διορισμούς, με τη ζημιά του δημοσίου άνω του 1,5 εκ ευρώ και πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της διαφύλαξης του δημόσιου χρήματος», ανέφερε ο κ.Πολάκης.

Σε ερώτηση για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε «είμαι ο μοναδικός υποψήφιος που έχει πει συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρόγραμμα που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη. Περιμένω να δω και τους υπόλοιπους υποψήφιους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.