Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για 35 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

Σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια ο Παύλος Μπακογιάννης έπεσε νεκρός από τη δολοφονική επίθεση της 17 Νοέμβρη.

Οι δράστες της τρομοκρατικής οργάνωσης περίμεναν τον βουλευτή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν το γραφείο του, στην οδό Ομήρου 35.

Όταν εμφανίστηκε, τον πυροβόλησαν πέντε φορές και τράπηκαν σε φυγή με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του άκουσε τους πυροβολισμούς, είδε τον Μπακογιάννη αιμόφυρτο στο πάτωμα και τον μετέφερε στις 08:20 το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου μέσα σε λίγες ώρες κατέληξε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανήρτησε στο Facebook ανήρτησε φωτογραφία του γράφοντας: «35 χρόνια... Σαν να ήταν χθες»

Πηγή: skai.gr

