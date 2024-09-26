Της Πηνελόπης Γκάλιου

Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο που αλλάζει τη χώρα προς το καλύτερο, διορθώνοντας τα κακώς κέιμενα του παρελθόντος, είναι το μήνυμα που εκπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη και το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις εσωκομματικές “αρρυθμίες” που προκάλεσε η διαγραφή του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά, αλλά και η αμηχανία του προηγούμενου διαστήματος από τις “κοινοβουλευτικές οχλήσεις” των 11 γαλάζιων βουλευτών με την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια και τις προαναγγελίες και για άλλες αντίστοιχες κινήσεις.

Αυτό το μήνυμα, άλλωστε, εξέπεμψε ο πρωθυπουργός και από αμερικανικού εδάφους, κατά την εκδήλωση με ομογενείς στην Αστόρια, με στόχο να “ακουστεί” μέχρι την Αθήνα φυσικά. “Αν τα πρώτα τέσσερα χρόνια της θητείας μας αφορούσαν τη σταθεροποίηση της χώρας, την αναγνώριση ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, την τακτοποίηση των δημόσιων οικονομικών μας, την επιστροφή στις τάξεις των κανονικών ευρωπαϊκών χωρών, τα επόμενα τέσσερα χρόνια αφορούν την πραγματοποίηση ενός μεγάλου άλματος προς το μέλλον, την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντιμετώπιση των υποβόσκοντων προβλημάτων που μας κράτησαν πίσω για πολλά, πολλά χρόνια” τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας για μια ακόμη φορά τις προθέσεις του και το σχέδιο του για την τριετία που απομένει, μέχρι το στήσιμο της εθνικής κάλπης, το 2027.

Απευθυνόμενος στο κοινό της ομογένειας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη “με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη” για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. “Θα βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο, θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα ενθαρρύνουμε περισσότερους Έλληνες που μετανάστευσαν κατά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης να επιστρέψουν” σημείωσε.

Πίσω στην Αθήνα, όλα δείχνουν ότι ομαλοποιούνται στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, με τους τόνους, που προς στιγμήν πήγαν να ανέβουν μεταξύ μερίδας βουλευτών και Μεγάρου Μαξίμου, να πέφτουν με κοινή προσπάθεια και των δύο πλευρών.

Όπως σχολίαζε κομματική πηγή, ακόμη και το “κρας τεστ” της παρουσίασης του βιβλίου “Καραμανλής – Η πολιτική ως δημιουργία” πέρασε με αθόρυβα, χωρίς νέες προκλήσεις εσωστρέφειας.

Παρότι, μετρούν λίγα εικοσιτετράωρα από τις αρρυθμίες που προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα στη γαλάζια παράταξη, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, ήταν εμφανής η διάθεση όλων των στελεχών που πέρασαν το κατώφλι της, για την παρουσίαση του βιβλίου για τον ιδρυτή της ΝΔ, να ρίξουν τους τόνους.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη σκληρή κριτική που είχαν ασκήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του, από αντίστοιχη εκδήλωση στο πολεμικό μουσείο, χθες, απέφυγαν οποιοδήποτε σχόλιο και δεν προχώρησαν σε δηλώσεις σχετικά με το εάν υπάρχουν εσωκομματικά προβλήματα στη ΝΔ. Ο πρόεδρος της Βουλής, από την πλευρά του, δήλωσε πως “Δεν υπάρχουν εσωκομματικά ζητήματα στη ΝΔ” προσθέτοντας πως “υπάρχουν λαϊκές ανάγκες που η ΝΔ σκοπεύει να τις θεραπεύσει και έχει ευτυχώς χρόνο μπροστά της”.

Και οι βουλευτές που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση όμως, έσπευσαν να “υποβαθμίσουν” τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. “Πάντα δημοκρατικά εκφράζαμε απόψεις. Δεν υπάρχει κανένα εσωκομματικό πρόβλημα. Κανένα.” τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ενώ και ο Στέλιος Πέτσας στο ίδιο κλίμα αρνήθηκε οποιοδήποτε εσωκομματικό ζήτημα, προσθέτοντας πως “υπάρχει πλήρης ομοψυχία, ομόνοια και προσανατολισμός στα προβλήματα των βουλευτών”.

Και βουλευτές όμως εκ των “11” ,που υπέγραφαν την επίμαχη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια υποβάθμισαν τη “φασαρία” που ξεσήκωσε η κίνησή τους, όπως ο Χρήστος Μπουκώρος που διαχώρισε την διαγραφή Σαλμά από την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία των “11”, δηλώνοντας πως “οι υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να απαντούν. Με κεντρικό στόχο όλων μας την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Όλα τα άλλα απέχουν από την πραγματικότητα πάρα πολύ” σχολίασε στους δημοσιογράφους. Και ο Βασίλης Γιόγιακας απέφυγε να ρίξει άλλο λάδι στην εσωκομματική φωτιά και παρότι υποστήριξε πως αν χρειαστεί οι “11” θα επανέλθουν και με άλλες ερωτήσεις, στο ερώτημα αν υπάρχουν θέματα που δεν έχει δει η κυβέρνηση, την αξιολόγησε θετικά, λέγοντας ότι “πάει πάρα πολύ καλά”.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.