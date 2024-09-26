«Τα λόγια του Παύλου ισχύουν όσο ποτέ, καθώς δικαιώνονται στον χρόνο. Γίνονται προσωπική πυξίδα όσων ζήσαμε μαζί του. Και οδηγός στη δράση κάθε ελεύθερου πολίτη. Εδώ και 35 χρόνια νικούν και θα νικούν τις άνανδρες σφαίρες» γράφει σήμερα στα social media ο πρωθυπουργός, για τα 35 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Η δολοφονία Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη

Σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια ο Παύλος Μπακογιάννης έπεσε νεκρός από τη δολοφονική επίθεση της 17 Νοέμβρη.

Οι δράστες της τρομοκρατικής οργάνωσης περίμεναν τον βουλευτή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν το γραφείο του, στην οδό Ομήρου 35. Όταν εμφανίστηκε, τον πυροβόλησαν πέντε φορές και τράπηκαν σε φυγή με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του άκουσε τους πυροβολισμούς, είδε τον Μπακογιάννη αιμόφυρτο στο πάτωμα και τον μετέφερε στις 08:20 το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου μέσα σε λίγες ώρες κατέληξε.

