Να πάρει πίσω το εξώδικο για το Πόθεν Εσχες ζητά με δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «απαράδεκτη» τη διαρροή του εγγράφου.

«Λόγω ανελαστικών υποχρεώσεων τοποθετήθηκα μόλις και πρέπει να φύγω. Να κάνω ξεκάθαρη τη θέση μου. Όσο απαράδεκτη είναι η διαρροή ενός μόνο πόθεν εσχες, 100 φορες πιο απαράδεκτο είναι να στέλνει υποψήφιος εξώδικο στην ΠΓ και στην ΚΕ του κόμματος που θέλει να ηγηθεί. Απαιτώ το δικό μου πόθεν εσχες να αναρτηθεί σήμερα. Είναι δημόσια έγγραφα. Ξέραμε ότι χρειάζονταν 30 υπογραφές και το πόθεν εσχες. Εγώ ζήτω να αναρτηθεί σήμερα. Καλώ τον Κασσελάκη σήμερα, μέσα σε 1-2 ώρες, να πάρει πίσω το εξώδικο. Και τρίτον καλώ όλους τους υποψήφιους να ορίσουμε άμεσα συνάντηση, είτε οι πέντε μας, που αυτό προτιμώ, είτε με εκπροσώπους, για να ορίσουμε ημερομηνίες debate και μάλλον ένα πρέπει να γίνει πριν το συνέδριο, όπου μάλλον βρίσκεται και χώρος.

Να γίνει πολιτική αντιπαράθεση και όχι αυτό…

Δεν μπαίνει, εννοείται, κανένα θέμα διαγραφής. Νομίζω ακροθιγώς κάποιοι το έθεσαν. Απάντηση για το εξώδικο θα δοθεί. Εγώ προσωπικά τον καλώ να πάρει πίσω το εξώδικο. Θα προχωρήσουμε. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και να πολεμήσει τον Μητσοτάκη. Οποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος όχι, απλά κάνει αυτές τις κακομοιριές», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

