Όλγα Γεροβασίλη: Ζητά διαγραφή Κασσελάκη μετά το εξώδικο

Θέμα διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη έθεσε η Όλγα Γεροβασίλη, μετά το εξώδικο που έστειλε ο κ. Κασσελάκης για τη διαρροή του "πόθεν έσχες" του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο αυτό ζητά την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε το αίτημα Κασσελάκη για παραίτηση της γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής Ράνιας Σβίγκου μετά τη διαρροή του πόθεν έσχες στα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντος του κ. Κασσελάκη, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστήριξε ότι η Ρ. Σβίγκου «δεν μπορεί να είναι πλέον γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διότι στα χέρια της παραδόθηκε από την πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής αμελλητί στη μορφή εκτυπωμένων αρχείων και όχι ψηφιακών το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη».

«Η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όφειλε να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα του Στέφανου Κασσελάκη μέχρι να ανέβουν ταυτόχρονα για όλους τους υποψηφίους στον SYRIZA.GR », πρόσθεσε και ζήτησε «την άμεση παραίτησή της», τονίζοντας πως «ο γραμματέας του κόμματος δεν είναι κομματάρχης, είναι θεσμός».

Επιπρόσθετα, η κ. Τζάκρη ζήτησε να ενημερωθεί άμεσα «σε ποια αίθουσα θα γίνει το συνέδριο και ποια ημερομηνία ακριβώς», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι «η οποιαδήποτε ύπαρξη zoom δεν επιτρέπεται αν δεν έχει διασφαλιστεί πρώτα η καρέκλα και για τον τελευταίο σύνεδρο εντός της αίθουσας», καθώς και ότι θα «επιτρέπεται μόνο για την ύπαρξη αντικειμενικού κωλύματος συντρόφων ή συντροφισσών που δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να προσέλθουν αυτοπροσώπως». Σε αυτό το πλαίσιο, κατέθεσε «συγκεκριμένη συμβολή τροπολογιών προκειμένου το σχέδιο πολιτικής απόφασης να εναρμονίζεται με τις αποφάσεις και το κεκτημένο των συνεδρίων του 2022 και του 2023».

Πρόταση για ΚΕ και απόρριψη της υποψηφιότητας Κασσελάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρέμβασή της, η Κατερίνα Νοτοπούλου ζήτησε έκτακτη σύγκληση της Κ.Ε για απόρριψη της υποψηφιότητας του Κασσελάκη, καθώς όπως υποστήριξε « εντείνει το κλίμα διάλυσης και σύγκρουσης », ενώ τον κατηγόρησε ότι « δεν σέβεται τις καταστατικές αρχές και αποφάσεις». Επίσης, η Κατερίνα Νοτοπούλου ζήτησε την παραπομπή του Στέφανου Κασσελάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας με αίτημα διαγραφής.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως « δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Στέφανο Κασσελάκη να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ «σχολιάζοντας ότι «ποτέ κανείς δεν έχει στείλει εξώδικο σε κόμμα που θέλει να ηγηθεί».

Ο Γιάννης Ραγκούσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε και αυτός να συγκληθεί η Κ.Ε. γιατί « η ποινικοποίηση της κομματικής ζωής εκφεύγει της αρμοδιότητας της Π.Γ. ». «Οι ευθύνες για την ανοχή, που ο τραμπισμός αλά Γκρέκα και η ποινικοποίηση της κομματικής ζωής έφτασε σήμερα σε αυτό το επίπεδο, ανήκουν αποκλειστικά στον Στέφανο Κασσελάκη και τους υποστηρικτές του» τόνισε.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Κ.Ε. είχε βάλει ως προϋπόθεση τον σεβασμό των συλλογικών οργάνων, υπογραμμίζοντας ότι απεστάλη από τον Στέφανο Κασσελάκη εξώδικο στα συλλογικά όργανα και μάλιστα, με την ιδιότητα του προέδρου. Ζήτησε, και αυτός, να συγκληθεί η Κ.Ε. και να αποφασίσει τα περαιτέρω.

Ανακοίνωση για το θέμα του πόθεν έσχες Κασσελάκη θα βγάλει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές της Κουμουνδούρου σχολίαζαν ότι οι φάκελοι δεν έχουν ανοιχτεί, και πως δεν έχει γίνει καμία διαρροή.

Δήλωση Καπνισάκη

Έντονη ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη για το σημερινό δημοσίευμα της «ΕφΣυν» για το πόθεν έσχες του.

Δια του εκπροσώπου του, Μανώλη Καπνισάκη, ζήτησε την άμεση παραίτηση της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ, και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το έκτασης 15 σελίδων πόθεν έσχες που κατέθεσε ο κ. Κασσελάκης έχει πολλά "θολά σημεία".

Η δήλωση του κ. Καπνισάκη ανέφερε:

«Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός ότι το προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του Στέφανου Κασσελάκη, δημοσιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το πόθεν έσχες του. Αυτού του είδους η διαρροή, πέρα από την ηθική διάσταση, εγείρει σοβαρά ζητήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαφάνεια, αξίες που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το κόμμα.

Απαιτούμε την άμεση παραίτηση της γραμματέως του κόμματος, Ράνιας Σβίγκου, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναγκάζεται πλέον να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.

Εξάλλου, το ότι η διαρροή έγινε την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν συνιστά τυχαίο γεγονός ή απλή σύμπτωση…

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κατέθεσε τη δήλωση πόθεν έσχες για τη χρήση μέχρι τις 24/9/2023 (ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ), ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατέθεσαν ή θα καταθέσουν δηλώσεις για τη χρήση του έτους 2021, με δεδομένο ότι η σχετική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή πόθεν έσχες των επόμενων ετών, παραμένει ακόμη κλειστή για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ, παρότι νομικά δεν ήταν υπόχρεος, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν είχε ακόμη τελεσθεί ο γάμος του με τον Στέφανο Κασσελάκη, εντούτοις υπέβαλε και ο ίδιος αρχική δήλωση πόθεν έσχες. Εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, θα προσκομισθεί με τον κίνδυνο βέβαια να διαρρεύσει κι αυτή παρανόμως.

Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη είναι ακριβή, αληθή και πλήρως τεκμηριωμένα από πλήθος εγγράφων, θα συνιστούσαμε σε όσους “επένδυσαν” στο προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ περί πόθεν έσχες, να αλλάξουν γραμμή πλεύσης γιατί εκτίθενται ανεπανόρθωτα…».

Πηγή: skai.gr

