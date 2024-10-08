Του Γιάννη Ανυφαντή

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τη μία και μισή το μεσημέρι οι συναντήσεις που είχε από το πρωί στη Βουλή ο Παύλος Γερουλάνος με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα, μετά την επικοινωνία που είχαν μαζί του οι 2 διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να παραμένει πιστός σε όσα είπε το βράδυ της Κυριακής και να κρατάει ουδέτερη στάση για τον β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών.

«Οι ψηφοφόροι έχουν τη δίκη τους βούληση και θα την εκφράσουν στην πράξη. Είναι σημαντική η συμμετοχή και καλώ όλους τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν», τόνισε μετά το πέρας των δύο συναντήσεων ο Παύλος Γερουλάνος από το περιστύλιο της Βουλής, με τον ίδιο να προσθέτει πως κατέθεσε και στους δύο μονομάχους του β’ γύρου μία σειρά προτάσεών του, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να μεγαλώσει και να είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προηγήθηκε και πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον 1ο όροφο του κοινοβουλίου. Διήρκησε περίπου μία ώρα με τους δύο άντρες να αποχωρούν χαμογελαστοί από το γραφείο. Αμέσως μετά ο Παύλος Γερουλάνος κατευθύνθηκε στο εντευκτήριο όπου και συνομίλησε με βουλευτές που τον συνεχάρησαν για τον προεκλογικό του αγώνα, ενώ ξεχώρισε ο θερμός χαιρετισμός του με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων ξεκίνησε 10 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με τον Χάρη Δούκα να τον περιμένει σε αίθουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και η συζήτηση των 2 ανδρών να διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Σε δηλώσεις του ο Χάρης Δούκας επιβεβαίωσε το καλό κλίμα, υπογραμμίζοντας: «Τόνισα την αναγκαιότητα, γιατί ανήκει κερκόπορτα, κάθε μέρα που περνάει, στην ακροδεξιά και τη μισαλλοδοξία, το μήνυμα της κάλπης είναι ξεκάθαρο, να αλλάξουμε τώρα. Θα αποτυπωθεί την Κυριακή», όπως είπε. Απαντώντας σε ερώτηση για το ντιμπέιτ είπε ότι προχωρούν οι συζητήσεις για να γίνει άμεσα.

