Μετά από αίτημα της Πολιτικής Γραμματείας, ο Σωκράτης Φάμελλος απέστειλε σήμερα το Πόθεν Έσχες του στο κόμμα (και του οικονομικού έτους 2021 το οποίο είναι το τελευταίο που έχει κατατεθεί επίσημα, αλλά και το αντίστοιχο για το 2023 για το οποίο η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει).

Η επίσημη κατάθεση υποψηφιότητας με όλα τα σχετικά έγγραφα και τις υπογραφές θα γίνει αύριο το μεσημέρι, όπως έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του υποψήφιου.

Πηγή: skai.gr

