Πλευρής: Το παρασκήνιο της τοποθέτησής του στο υπουργείο Μετανάστευσης

Με μια κίνηση που αιφνιδίασε σχεδόν τους πάντες, ο πρωθυπουργός προέβη το Σάββατο, κι όχι τη Δευτέρα όπως αναμενόταν, στις αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος. Το μεσημέρι, χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί 24ωρο από τις παραιτήσεις των «πέντε» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε γραπτώς τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση. Πυρ ομαδόν εξαπέλυσε η αντιπολίτευση που εξακολουθεί να επιμένει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε το Σάββατο στις ανακοινώσεις των νέων προσώπων που μπαίνουν στην κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις Βορίδη και των τριών υφυπουργών από την Αθήνα, και όχι από τα Χανιά όπου δεν πήγε τελικά όπως αρχικά αναμενόταν.

Πρόκειται για μια κίνηση που στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ώστε να μπει ένα τέλος σε κάθε σκιά που μπορεί να προκαλεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση, αλλά και ένα μήνυμα ότι οι πολιτικές ευθύνες, σε ένα διαχρονικό πρόβλημα μάλιστα, αναγνωρίστηκαν, ανελήφθησαν και η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αντικατάσταση του Μάκη Βορίδη από το Θάνο Πλεύρη. Ένα πρόσωπο με τα ίδια πολιτικά χαρακτηριστικά, ώστε να υπάρξει συνέχεια στη μεταναστευτική πολιτική, σε μία κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό. Άλλωστε το πρώτο σημαντικό ταξίδι του Θάνου Πλεύρη ως υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα είναι στη Λιβύη με τους ομολόγους του από Ιταλία και Μάλτα και τον αρμόδιο επίτροπο για μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των αυξημένων ροών από την αφρικανική χώρα.



Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, η ορκωμοσία του νέου Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 το πρωί ενώ στις 12 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τη νέα του σύνθεση.

«Δεν ακυρώνεται η προσφορά του Βορίδη»

«Όταν ήρθε η δικογραφία στη Βουλή, λίγες ώρες μετά είχα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και συνέστησα λίγη υπομονή για να διαβάσουμε τη δικογραφία και να δούμε τι λέει μέσα και σε πολιτικό και σε ποινικό επίπεδο. Βγήκαν κάποιοι τίτλοι ως είθισται, ότι προσπάθησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, να αγοράσει χρόνο, να αποφύγει την απάντηση...Μία ημέρα μετά, μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού, ελήφθησαν κάποιες πρώτες - σε πολιτικό επίπεδο - αποφάσεις, οι οποίες νομίζω ότι στέλνουν ένα μήνυμα», δήλωσε στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τις παραιτήσεις της Παρασκευής λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σημείωσε ότι η παραίτηση του Μάκη Βορίδη είναι μια διαφορετική περίπτωση.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Αυτοί οι διάλογοι που διαβάσαμε, που κάποιοι εξ αυτών είναι βαθύτατα πολιτικά προβληματικοί, μας θυμίζουν κατά καιρούς πράγματα που μας έχουν περιγράψει όσοι ήμασταν νεότεροι από τα προηγούμενα χρόνια, τα έχουμε ακούσει σε διηγήσεις, κάποιοι μπορεί να το έχουν ζήσει και πολλοί έκαναν ότι δεν τους έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια, και κόμματα και κυβερνήσεις..και δεν εξαιρώ κανένα κόμμα, δεν πάω να κάνω κανένα συμψηφισμό. Το 2025, και με την αποχή που υπάρχει στις εκλογές, και με το γύρισμα της πλάτης που υπάρχει των νέων, ο πρωθυπουργός πρώτος και συνολικά η κυβέρνηση, όλοι έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ανεκτά. Δεν είναι συμβατή μια τέτοια συμπεριφορά με την υπουργική, την υφυπουργική ιδιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας οδηγός. Η αξιολόγηση των ατομικών συμπεριφορών, για όλους μας όσοι έχουμε επιλέξει να εκπροσωπούμε τους πολίτες στο οτιδήποτε».

