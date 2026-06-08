Για τις 18 Ιουνίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης 62χρονου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026 στην Πάτμο, έπειτα από επεισόδιο ξυλοδαρμού σε βάρος 48χρονου αλλοδαπού.

Ο αλλοδαπός από το Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας της Πάτμου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε από τους αξιωματικούς του Λιμεναρχείου της Πάτμου, δικογραφία για παράβαση του άρθρου 309 του Π.Κ. που αφορά «Επικίνδυνη σωματική βλάβη».

Συγκεκριμένα, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος είχε προβεί σε χειροδικία σε έναν 46χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Μπαγκλαντές) προκαλώντας του σωματικές βλάβες, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σκάλας Πάτμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάτμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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