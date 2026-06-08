Δύτες κατέγραψαν πρόσφατα για πρώτη φορά υποβρύχια πλάνα ενός μεγάλου λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας στην Ιταλία.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από εθελοντικές ομάδες δείχνει τα σπάνια υποβρύχια πλάνα ενός μεγάλου λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο.

Δείτε βίντεο του AP:

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Αν και κατά καιρούς έχουν αναφερθεί θεάσεις του Μεγάλου Λευκού Καρχαρία στο παρελθόν, η βιντεοσκόπηση αυτού του μεγαλοπρεπούς πλάσματος αποτελεί πρωτιά για την περιοχή.

Ο εθελοντής τεχνικός δύτης Derk Remmer κατέγραψε τον ενήλικο μεγάλο λευκό καρχαρία κατά τη διάρκεια μιας αποστολής με τις οργανώσεις Ghost Diving και Healthy Seas, με σκοπό τη διερεύνηση και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ένα ναυάγιο στο Στενό της Σικελίας.

«Στατιστικά, είναι πολύ πιο πιθανό να κερδίσεις το τζακ ποτ στο λότο παρά να συναντήσεις ένα τόσο εμβληματικό ζώο κάτω από το νερό», δήλωσε ο Remmer σε δελτίο τύπου της αποστολής.

Η αποστολή αποτελεί μέρος της προσπάθειας των ομάδων να απομακρύνουν τα «δίχτυα φαντάσματα» (ghost nets) που παγιδεύουν και θανατώνουν θαλάσσια ζώα.

Οι οργανώσεις συνεργάζονται επίσης με άλλους επιστήμονες που παρακολουθούν τους απειλούμενους πληθυσμούς καρχαριών.

Πηγή: skai.gr

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