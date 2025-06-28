«Ο ανασχηματισμός του "ΟΠΕΚΕΠΕ" δεν μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση της ΝΔ από τη δύσκολη θέση, αφού και οι νέοι υπουργοί θα υπηρετήσουν την ίδια αντιλαϊκή και διεφθαρμένη πολιτική που συσσωρεύει βάσανα για τον λαό και κέρδη για τους λίγους και τους κάθε λογής παρατρεχάμενους τους» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Το πρόβλημα της κυβέρνησης, άλλωστε, είναι πρόβλημα πολιτικό και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί όσους ανασχηματισμούς και αν κάνει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

