Ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πατρίδα του παρουσιάζεται από τον Τόμας Βλόνταρτσικ.
Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού είναι σε προχωρημένος συζητήσεις με τη Βίντζεβ Λοντζ. «Έχει συμβόλαιο δύο ετών με την ελληνική ομάδα, για αυτό και υπάρχουν υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, αλλά η συμφωνία είναι εφικτή. Η Βίντζεβ Λοντζ διαθέτει εμπειρία από συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό λόγω του Ντραγκόφσκι, τον οποίο απέκτησε έναντι 300.000 ευρώ», τονίζει ο Βλόνταρτσικ.
Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος επιθετικός έκανε 46 συμμετοχές, με εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ.
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