Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων οι δικαστές κατέρχονται από μεθαύριο Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουλίου, σε δίωρες στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ακόμη, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία, «για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην ποιότητα του δικαστικού έργου», ενώ θα σταλεί νέα προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχεις ως εξής:

«Συγκλήθηκε σήμερα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσει τη στάση της Ένωσης απέναντι στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο υποβαθμίζει την ποιότητα της δικαιοσύνης λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη αριθμητικούς και ποσοτικούς στόχους.

Αποφασίστηκε ομόφωνα με συμμετοχή 14 μελών του :

α) η πραγματοποίηση διακοπών συνεδριάσεων των δικαστηρίων από τη Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και Τετάρτη 2 Ιουλίου από ώρα 10:00 έως 12:00.

β) η εκ νέου προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και να λάβει θέση.

γ) η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην ποιότητα του δικαστικού έργου, με συμμετοχή των μελών μας, την Πέμπτη και Παρασκευή 3 και 4 Ιουλίου, για την οποία θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά τόσο στην ηλεκτρονική ψηφοφορία όσο και στη διαδικασία διαβούλευσης με ανάρτηση σχολίων στα κρίσιμα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Το θα συγκληθεί εκ νέου το επόμενο Σάββατο 5 Ιουλίου, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης ώστε να επανακαθορίσει τη στάση του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

